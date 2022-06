La carrera artística de Laura Andrés és plena de caramboles de l’atzar. L’any 2016, feia de professora en una escola de música de Barcelona i una mare va quedar encisada per com tocava el piano. Casualitats de la vida, a ella tampoc li anava malament el tema de la música. Aquella mare era la Shakira i un dia van acabar cantant plegades a la consergeria de l’edifici. Admirada, la colombiana va demanar-li ajuda per gravar El Dorado. La sabadellenca va participar en la gravació d’una cançó del disc, a més d’assistir a les presentacions a Miami i a Barcelona.

Fa un parell d’anys, en un viatge en tren a Madrid, Andrés es va passar el trajecte xerrant amb una altra artista, la cantant Beth. Va encaixar-hi i ara tenen en comú un disc, Natural Women. Les uneix una estreta amistat i continuen actuant juntes.

El que no té a veure amb l’atzar és que, a força del seu talent, Andrés hagi clavat el dard a totes les dianes que la carrera artística li ha posat a davant. Ni tampoc és casualitat que Open Arms l’hagi escollit per recaptar fons per a rescats marítims a través d’un gran concert solidari a bord del seu nou vaixell, divendres a les 22 h, al moll d’Espanya. Ara mateix, és una de les pianistes catalanes més internacionals i en forma.

El seu primer projecte personal discogràfic, #Blanc, va guanyar el premi Enderrock 2022 al millor disc de música clàssica-contemporània. També ronda per festivals d’arreu de l’Estat i actua internacionalment: el 2 de juny va ser a Copenhaguen, el 21 de juny serà a París i el 8 de juliol, a Estocolm.

Molts dels viatges són per a interpretar a piano concerts tribut a Yann Tiersen, Ludovico Einaudi, Ed Sheeran o Coldplay. Des de novembre, Andrés ha fet una seixantena d’actuacions per Europa interpretant aquest darrer grup.

Paral·lelament, la discogràfica italiana INRI Records li va encarregar una composició, Obsessed, per incloure a l’àlbum The Shape of Piano to come.

Abans, la sabadellenca ha estat professora de les tres darreres edicions del programa Operación Triumfo i assessora musical del talent xou A2Veus, que s’emetrà a TV3 quan acabi Eufòria.

No tot ha estat fàcil. Amb l’esclat de la pandèmia la cultura va rebre de valent. Andrés explica que va estar a una passa de fer un canvi radical de vida i apartar la carrera musical: “Vaig estar a punt de fer-me guarda forestal! Fins i tot, em vaig informar de com fer-ho, però vaig acabar desistint perquè em fan por les arnes”, comenta, tot rient.

Un piano de cua a bord

Open Arms ha estrenat aquesta setmana un vaixell de salvament marítim immens. Fins i tot, compta amb un hospital amb una trentena de llits a l’interior. S’anomena Open Arms Uno i permetrà rescatar fins a un miler de persones. Però això requerirà moltes despeses, per la qual cosa Andrés donarà un cop de mà per a recaptar fons.

A banda del concert, divendres publicarà una cançó inèdita dedicada a l’ONG i tots els beneficis que generi a les plataformes hi aniran destinats.

“Sempre he estat molt sensible amb Open Arms. És una de les ONGs més essencials que hi ha al país, salven vides allà on hi ha conflictes”, expressa la pianista. “No se m’acut millor manera de col·laborar que dedicant-los una cançó”, afegeix, satisfeta.

Andrés detalla que, per al concert, es pujarà un piano de cua a dalt de la coberta i que el públic seurà en cadires al seu voltant. Interpretarà temes de #Blanc i de l’àlbum Kintsugi, que estrenarà l’1 d’octubre a Bèlgica. Evidentment, també sonarà la cançó inèdita que Andrés ha dedicat a Open Arms.