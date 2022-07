La Cava Urpí ha desvelat la programació de la nova temporada de tardor-hivern 2022 i, malgrat els 11 anys d’història de programació cultural a Sabadell, la capacitat de sorprendre es manté totalment viva. Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Quimi Portet i la seva formació, la pianista sabadellenca més internacional, Laura Andrés, amb la violinista Roser Loscos, Gemma Humet o el saxofonista Dani Nel·lo són alguns dels artistes que passaran per la sala, entre setembre i desembre. Seran 13 funcions i un total de 20 sessions, entre les quals el cicle de la comèdia M’esperaràs?, de la companyia sabadellenca Estrena Morena, i un nou espectacle de Nadal de la companyia Il·lús Teatre, que celebra el seu 25è aniversari.

Les entrades de la Cava Urpí ja estan a la venda, des de 10 euros. Els cosins Pere i Josep Urpí, al capdavant d’UiU Promotors, han presentat aquest dijous l’eclèctic cartell de temporada reivindicant el seu “compromís amb la ciutat i la cultura”. Han comentat que es torna a apostar per artistes residents, “a qui el públic ja espera”, com Andrés o Humet, qui ha estat programada des del primer any de vida de la sala. També han comprovat que funcionen els tributs, que en aquesta nova temporada homenatjaran els Dire Straits, Joaquin Sabina, l’humorista Eugenio i els Beatles.

Un any més, UiU Promotors participa com a coproductor d’espectacles, amb les companyies Estrena Morena i Il·lús Teatre. Aquesta última, liderada des de fa 25 anys per Jordi Fité, qui es mostrava il·lusionat per la nova temporada. “La gent coneix el producte, és original, no exististia. L’hem anat inventant i perfeccionant”, apuntava. UiU Promotors i Il·lús Teatre van començar a col·laborar l’any 2011.

UiU Promotors també produirà íntegrament l’espectacle Els 2 estels de Nadal, que es representarà a altres escenaris catalans.

El 23 de setembre, a les 21h, la pianista Laura Andrés i la violinista de Las Migas oferiran un concert tribut a Ed Sheeran, un espectacle amb què han estat de gira per tota Europa. Qui Portet presentarà Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cincinnati), un disc que recopila els seus grans èxits, l’1 d’octubre.

Àngel Miralles presentarà Tribut al geni (21 d’octubre), d’homenatge a l’humorista Eugenio, mentre que Dani Nel·lo actuarà amb un trio format per orgue, guitarra i bateria. Estrenada el març, M’esperaràs, de Carles Alberola, arriba a Sabadell els divendres (21h) i diumenges (18.30h).

El 18 de novembre, serà el torn de Sultans of Swing i el seu concert tribut a Dire Straits. L’endemà retorna a l’escenari Laura Andrés per presentar el seu nou disc, Kitsugi. L’egarenca Gemma Humet també presentarà l’àlbum Rere aquest fum (25 de novembre). El tribut a Joaquín Sabina per part de Pacto de Caballeros, el 26 de novembre) tancarà la programació del mes.

Entre setembre i novembre, també hi haurà tres espectacles del grup Els Duendes.

Nadal a la Cava Urpí

Maria del Mar Bonet passarà a Sabadell acompanyada de Borja Penalba per presentar Cançons de Nadal i de sempre, el 16 de desembre. L’endemà, els sabadellencs The Beatboys oferiran un tribut a Beatles. I, per tercera vegada aquesta temporada, Andrés passarà a la Cava Urpí, amb Marina Prades, per presentar Els 2 estels de Nadal.

Durant les festes, la Cava Urpí comptarà amb l’espectacle nadalenc d’Il·lús Teatre.