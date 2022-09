Adrià Garcia i Lola Ache guanyen el Ball de la Bola de la Festa Major 2022

Expectació per viure el retorn del mític i històric Ball de la Bola a la plaça de Sant Roc, a la Festa Major de Sabadell 2022. Hi van participar una seixantena de parelles, diumenge a la tarda, enmig d’un gran ambient. Respecte a l’edició de l’any passat, que per la Covid es va celebrar a la plaça de la Sardana, es van duplicar el nombre de participants. Els guanyador, que més temps van aguantar dansant sense que els caigués la copa, van ser Adrià Garcia i Lola Ache.

El Ball de la Bola, com és tradició, s’ha celebrat després del seguici, que ha sortit des de la Casa Duran. Ha estat encapçalada pels guanyadors de l’edició de l’any passat i altres participants. L’activitat està organitzada per l’Esbart Sabadell Dansaire. Se celebra des de fa 24 anys.

Les parelles que participen en el Ball de la Bola dansen un vals-jota al ritme de la música, que cada vegada és més àgil. L’última parella a qui li caigui el gotet es proclama vencedora.

Entre els participants, alguns representants de l’Ajuntament de Sabadell, com per exemple, l’alcaldessa, Marta Farrés, el regidor de cultura, Carles de la Rosa, la tinenta d’alcaldessa, Montse González, el regidor de Junts per Sabadell Quim Carné o el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez.