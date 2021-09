Pau Josa i Núria León, guanyadors del Ball de la Bola de Festa Major

La nova ubicació per al Ball de la Bola no va aigualir les ganes festives de sempre, diumenge passat a la plaça de la Sardana. Una trentena de parelles van dansar sostenint un got de la típica beguda La Bola –cervesa, gasosa i un sucre cremat amb rom–, mentre sonava música. Al final, només en va quedar una, l'única a qui no va caure per terra la copeta. Els guanyadors de la tradicional competició, organitzada per l'Esbart Sabadell Dansaire, van ser Pau Josa i Núria León, debutants en aquesta 23a edició.

Normalment, hi participaven una setantena de parelles i se celebrava a la Plaça de Sant Roc. Però les mesures sanitàries van obligar l'entitat a limitar la competició i a canviar-la de lloc. "Ens hem trobat una mica desubicats, però ha anat genial. Tenim molt bona valoració de la Cobla, de la participació i del públic. Millor fer-ho a Fira Sabadell que no fer-ho!", s'alegrava el president d'Esbart Sabadell Dansaire, Tomàs Manyosa.

Quan arrenca la música, les parelles que participen en el Ball de la Bola comencen a dansar vals-jota. L'última a qui no li caigui el gotet es proclama vencedora. Al segon compàs de la música, la primera copa de Bola ja va anar per terra, com és habitual. Els millors detalls de tècnica i coordinació es van deixar veure quan quedaven 5 parelles, durant els moments en què el ritme de la música s'intensificava. Després que la peça musical sonés 6 o 7 vegades, Josa i León es van proclamar guanyadors.

En absència de l'alcaldessa, Marta Farrés, el regidor de cultura de l'Ajuntament, Carles de la Rosa, com és tradició, va posar els medallons a la parella guanyadora de l'any passat, Gislenna Cespedes i Marta Amorós. De fet, totes dues van encapçalar el seguici abans de l'inici del ball. Els guanyadors d'aquest any rebran els medallons l'any vinent.

El Ball de la Bola està organitzat per Esbart Sabadell Dansaire i té el seu origen en un ball que es feia antigament a Sabadell i una beguda, La Bola, que es bevia tradicionalment per Festa Major. Aquesta beguda consisteix en cervesa i gasosa a parts igual, i al mig una bola El bolado, feta de sucre i banyada amb rom i que prèviament es fa cremar fins a diluir-la amb la beguda.

