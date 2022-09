Un Saballut de Ferro inèdit: empat a la primera posició

La Covid ho va aturar, però enguany ha tornat, no només amb més participació, sinó també amb centenars de sabadellencs que no van voler perdre’s la jornada. Sol de mitja tarda, una cervesa a la mà i unes olimpíades frenètiques de sis proves en equips: hi ha pla millor per a acomiadar l’últim dia de Festa Major?

El Saballut de Ferro va començar puntual a les 18 h d’aquest dilluns entre un núvol de bogeria i eufòria. Amb aires de Coliseu romà, els sis equips van presentar-se amb una haka davant d’un públic que vivia el certament popular quasi com una final de la Champions.

Una cita que no passa de moda

Carreres grupals de sacs, una cursa de carretes de fusta, el joc d’estirar la corda, una cursa de pesos pesants i un enterrament humà. És inqüestionable que el Saballut de Ferro s’ha posicionat com una de les cites obligatòries durant la festa gran. Aquest any, a més, la competició va estar molt renyida. No va ser fins a l’última prova que es va decidir l’equip guanyador. Després d’una carrera de carretes de fusta que va electrificar l’ambient, va fer-se el recompte de punts final. Sorpresa! “Resultat inèdit”, segons el conductor de l’acte, “dos equips han empatat a dalt!”. L’equip d’Els Marietes —el conjunt que més vegades ha guanyat— va empatar en primera posició amb un equip format per companys i companyes de rugbi, Els de la Meleé. L’afer, que va agafar fins i tot desprevingut als organitzadors de la competició, va deixar-se en mans dels dos guanyadors. Desempat o compartir premi? Finalment, els dos equips van encaixar mans per a concloure que “qui guanya és Sabadell” i partir-se la primera posició. Llorenç Costa, l’etern capità d’Els Marietes va prendre la paraula per a sentenciar: “us donem la copa a vosaltres amb la condició de trobar-nos l’any que ve per a fer el desempat”. Unes paraules que van ser aplaudides pels assistents, a qui va semblar molt bé la resolució.

El mític fardell de llana

La prova del fardell de llana va convertir-se en el principal atractiu. Tres voltes a la pista carregant un sac de 60 kg: l’espurna de la disbauxa que va marcar la darrera mitja hora de la competició.