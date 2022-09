Disme preveu tancar l’any amb 15 milions d’euros de facturació (+20%)

L’empresa sabadellenca Disme continua en la senda de creixement i té previst tancar l’any amb 15 milions d’euros de facturació, el que suposaria un augment del 20% respecte a la xifra de l’any passat. De fet, les vendes també són més altes que les d’abans de la pandèmia: per exemple, el 2019 la companyia va facturar 11 milions d’euros, un 35% menys del que té previst facturar aquest 2022.

L’aposta decidida de Disme per la innovació ha sigut un dels motius d’aquest sòlid creixement. L’empresa, que es dedica al disseny, fabricació i instal·lació d’interiors comercials, usa tecnologia d’última generació en els seus expositors per tal de millorar l’experiència de compra del consumidor. “Hem afegit moltes novetats. Per exemple, tenim expositors que tenen pantalles interactives que reconeixen la cara del consumidor i li proposen quin producte podria interessar-li més”, indica el conseller delegat de la companyia, Daniel Casadesús, qui també és membre de la segona generació de la família que va crear l’empresa l’any 1965.

Tot i que la pandèmia ha comportat un increment de les vendes en línia, les botigues presencials mantenen el nivell de vendes d’abans de la Covid. Així ho assegura Casadesús, que apunta que aquesta situació ha afavorit a Disme: “Encara que el 2021 les botigues encara no van aconseguir xifres del 2019, aquest 2022 sí que ho han aconseguit. Nosaltres hem notat un increment important de les comandes”.

Clients internacionals

Les exportacions són el 70% de la facturació anual de Disme. La majoria de clients de la companyia són de països europeus: França, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Alemanya i Regne Unit en són els principals. Des de la fàbrica que té l’empresa a Sabadell s’envien totes les comandes, ja que el disseny, fabricació i comercialització dels interiors comercials es fa des d’allà, tot i que Disme també compta amb dues filials comercials a París i Londres.

Disme, que disposa de 135 treballadors, compta amb clients de sector molt diversos: tèxtil, tecnologia i electrònica, farmàcia, cosmètica, entre altres. Mango, Inditex, Desigual, El Corte Inglés, Sony i FNAC són algunes de les empreses que confien en Disme.

Daniel Casadesús remarca que les empreses tenen molt clar que les seves botigues han de ser llocs “atractius” per al consumidor i que, per tant, el seu interiorisme ha d’estar a l’altura. “Sempre diem que l’expositor és el venedor silenciós. Hi ha estudis que diuen que un producte que es troba en un expositor elegant es ven un 80% més que un altre que està en un expositor poc atractiu”, argumenta el conseller delegat de Disme.

En relació amb això, Casadesús es mostra convençut que el sector en què opera l’empresa sabadellenca té futur. “Ara, la població valora més anar a comprar de forma presencial. Des de Disme ens hem modernitzat per adaptar-nos als nous canvis que hi ha hagut. Estem segurs que la tecnologia ha vingut per quedar-se al sector i nosaltres hem d’estar sempre innovant”, conclou.