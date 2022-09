La promoció internacional, un servei útil per diversificar mercats

La pandèmia ha posat de manifest que les empreses més resilients a la crisi han sigut aquelles que tenen una cartera de proveïdors i de clients diversificada. La gran majoria d’elles, això sí, compleixen un requisit: són empreses internacionalitzades, és a dir, tenen relació amb altres mercats més enllà de l’espanyol.

Aquí és on la Cambra de Comerç de Sabadell té un paper cabdal: la seva tasca pot ajudar a fer que cada cop hi hagi més empreses de la seva demarcació que facin el pas cap a la internacionalització i que, per tant, tinguin més envergadura econòmica. De fet, l’entitat econòmica ofereix un servei de promoció per a la projecció internacional de les companyies, tant si es troben en una fase d’iniciació, com de consolidació o diversificació de mercats.

Un servei molt complet

El programa de promoció internacional de la Cambra de Sabadell és molt complet i ofereix tota mena de serveis: s’organitzen webinars informatius, trobades empresarials, participacions agrupades en fires, missions comercials conjuntes, individuals, entre altres. “Oferim un tracte professional i totalment personalitzat per a cada empresa de la demarcació interessada a fer exportacions. Tenim la missió d’ajudar-les en tot el que faci falta perquè aconsegueixin clients internacionals”, explica el cap de promoció internacional de l’entitat econòmica, Vicenç Vicente.

Així mateix, el programa es troba dins del Pla d’Acció Internacional 2022, un conveni entre les Cambres catalanes i Acció, amb què es pretén assentar unes bases a tot el territori per ajudar a les empreses a exportar a l’estranger de formar regular. Dit això, el primer pas que es du a terme si una empresa està interessada en el programa de promoció internacional de la Cambra, és fer una diagnosi. “D’entrada, investiguem el possible potencial que té la companyia per internacionalitzar-se. En cas que superi aquesta fase de diagnosi, l’empresa passa per un pla de reorientació, en què l’ajudem a establir un pla de màrqueting internacional i a impulsar la seva digitalització, pas imprescindible per operar fora de l’Estat”, detalla Vicenç Vicente.

Sessions informatives

Un cop s’ha superat aquesta fase o, fins i tot, durant la mateixa fase, la companyia pot assistir a les diferents sessions informatives que organitza la Cambra sobre les particularitats per exportar a diferents països d’arreu del món. Enguany, l’entitat ha dut a terme seminaris web sobre el Perú, Equador, el Japó, entre altres, i el pròxim 20 d’octubre organitza una sessió sobre el sud-est asiàtic (Tailàndia, Cambodja, Vietnam, Myanmar, etc.).

Tot i la transcendència de les sessions informatives, la joia de la corona del programa de la Cambra són les missions comercials, que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu. “Enguany, n’hem organitzat cinc i han sigut híbrides. Tanmateix, el novembre en farem una de presencial a diferents països d’Amèrica del Sud: Xile, Argentina, Uruguai i Paraguai. Les empreses que formin part del nostre programa podran viatjar a aquests països i explorar les possibilitats d’exportar-hi”, indica el cap de promoció internacional de la Cambra, qui, a la vegada, assegura que és l’entitat econòmica qui s’encarrega de posar en regla la burocràcia que es necessita per començar a fer operacions internacionals.

Sabadell, exportador

D’altra banda, Vicenç Vicente apunta algunes dades rellevants. La primera d’elles és que el 10% de les exportacions catalanes les fan les empreses de la demarcació de la Cambra, un percentatge, sens dubte, molt elevat. La segona és que aquestes exportacions han crescut un 21% respecte al 2021 i que són superiors a les d’abans de la pandèmia. I, finalment, la tercera és que els sectors que aposten més per la internacionalització a Sabadell són el de l’automoció, el dels béns d’equip i equipaments, el de l’embalatge i el mèdic, entre d’altres.

Per a més informació

Av. de Francesc Macià, 35

08206 Sabadell

acelerapyme@cambrasabadell.org

Tel.: (+34) 937 451 255

Fax: (+34) 937 451 256

WhatsApp (+34) 937 451 212