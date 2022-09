VÍDEO: El cotxe teledirigit viral a TikTok que fa la compra a Sabadell

Hi ha un compte de TikTok que des de fa set mesos és una autèntica revolució. Es tracta de @thegreencar_oficial, que ja compta amb més d’1,7 milions de seguidors en aquesta xarxa social i gairebé un milió de likes de mitjana a les seves publicacions. Un sabadellenc, que prefereix no destapar la seva identitat i mantenir-se en un segon pla, n’és l’administrador. Això sí, l’autèntic protagonista del compte és un cotxe teledirigit que està dissenyat com si fos un dron terrestre.

Aquest petit vehicle, d’un metre de llargada i poc més de 30 centímetres d’alçada, disposa d’una càmera sobre seu que grava els trajectes que fa. D’aquí és on surten gravacions penjades al compte de TikTok.

Però quines són les particularitats del cotxe que fan que els vídeos tinguin tant èxit?

Doncs, sobretot el fet que és capaç de recollir comandes a qualsevol botiga, sigui del tipus que sigui, i que és controlat per l’administrador de The Green Car des de casa seva amb un comandament teledirigit. El sabadellenc usa, a més, unes ulleres especials (FPV) amb què veu tot allò que hi ha al voltant del vehicle gràcies a una càmera que té a sobre que es mou en 360 graus. A banda, el cotxe disposa d’un sistema amb què, per dir-ho així, és capaç de parlar. “El vehicle porta un micròfon i jo des de casa puc escoltar i parlar. El sistema distorsiona una mica la meva veu per tal que ningú la pugui reconèixer”, explica el gestor anònim de The Green Car.

La sorpresa dels qui veuen el cotxe entrar a una cadena de menjar ràpid i fer o recollir una comanda és majúscula. “El vehicle porta una caixeta i deixo els diners en efectiu preparats. Em deixen el producte que he demanat allà, juntament amb el canvi i el tiquet de compra. La gent es queda bocabadada. La veritat és que és molt divertit veure les cares de tothom qui veu el cotxe. Molts miren al voltant a veure si troben la persona que el controla. No saben que el controla des de casa”, indica el sabadellenc, que la majoria de cops fa anar al cotxe a establiments de Sabadell.

Com va començar tot?

L’administrador de The Green Car havia sigut pilot de drons i va decidir implementar el sistema d’aquests vehicles aeris a un cotxe teledirigit. Després d’un temps de prova i error, va aconseguir que el que es proposava. “Vaig provar-lo al Parc de Catalunya i vaig veure que funcionava molt bé. El cotxe és capaç d’allunyar-se fins a 15 quilòmetres de casa i pot arribar als 100 km/h, tot i que per seguretat no l’he posat mai a aquesta velocitat”, assenyala.

El compte de TikTok va decidir obrir-lo després que un amic seu li ho proposés: “Vaig gravar el primer vídeo per provar sort i es va viralitzar molt. Des de llavors el compte ha crescut com l’escuma i cada dia tinc més seguidors. Sincerament, no m’esperava que tingués tant èxit en tan poc temps, és impressionant”, remarca el sabadellenc, que assegura que continuarà traient suc al compte.

De fet, ell s’ha associat amb una empresa que crea cotxes teledirigits per treure un model en els pròxims mesos que s’anomeni The Green Car. Per tant, tothom qui vulgui podrà comprar un model semblant al del compte de TikTok i el podran usar respectant sempre unes restriccions. En aquest sentit, el tema de la seguretat és molt important. “S’ha de seguir una normativa per evitar accidents. En els set mesos que fa que controlo el cotxe mai ha passat res, per això”, conclou.