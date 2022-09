Remuntada sobre la botzina del Can Rull per emportar-se el derbi

El Can Rull RT s’ha emportat el derbi d’inici de la Segona Catalana davant del UE Sabadell Nord amb una remuntada als darrers minuts (2-1). El partit, amb molta tensió i intensitat, ha estat molt disputat en tot moment.

L’enfrontament ha començat molt dinàmic, amb els dos equips arribant a l’àrea contrària amb molt facilitat, però fallant en el darrer terç del terreny de joc. Les primeres arribades han estat pel conjunt local que ha inquietat l’àrea rival amb molta profunditat i verticalitat per les bandes.

Amb el pas dels minuts, les protestes i les targetes s’han convertit en una constant en ambdós costats. Fins que, al límit del descans, després de tallar un contraatac de forma molt dura, Edgar ha estat expulsat amb vermella directa deixant al Can Rull amb 10 quedant encara tota la segona meitat. I el càstig ha estat doble quan, al llançament de la falta, Kevin del Corral ha prologat la pilota per superar al porter rival i avançar al Sabadell Nord.

Tot i el dur cop per partida doble (expulsió i gol en contra) que s’ha emportat el conjunt local just abans del descans, els de Numosky no han abandonat la seva idea de joc i han aconseguit que la inferioritat numèrica fos anecdòtica. Tot i el domini local, el Sabadell Nord amenaçava a les contres arribant amb molts homes a dalt. En una d’elles, Ivan García ha perdonat el segon.

El Can Rull no ha defallit i passat el minut 80, després d’una centrada des de l’esquerra, Marc Suárez a boca de gol ha posat l’empat al marcador.

Als darrers instants de partit, el Sabadell Nord ha intentat donar una passa endavant per fer valer, ara sí, la seva superioritat numèrica. Però quan tot semblava fet i beneït, en una jugada fatídica pels visitants, Marc Duran i Jon Comellas han vist la vermella deixant el seu equip amb 9. I a la posterior falta, a la darrera jugada del partit, Javi Marcos ha rematat de cap, prop de l’àrea petita fent esclatar de bogeria tot el barri de Can Rull en una remuntada èpica sobre la botzina.

L’entrenador del Sabadell Nord, David Campuzano, ha reconegut la victòria local. “Han estat superiors en tot moment. Ni s’ha notat que estaven en inferioritat numèrica, són justos vencedors. Tocarà millorar, això està clar” ha afirmat Campuzano. A l’altra cara de la moneda, l’entrenador del Can Rull, Jose María Numosky, ha mostrat la seva eufòria després de la victòria dels seus. “Sóc una persona molt calmada, però la manera de competir i guanyar d’avui m’ha fet còrrer la banda com no ho havia fet mai” deia somrient el tècnic.