L’Open Internacional torna al CT Sabadell

Després de dues edicions desertes, fruit de la pandèmia de la Covid-19, l’Open Ciutat de Sabadell tornarà, tres anys després, a la ciutat per celebrar la seva 28a edició: “Va ser una aturada forçosa, però enguany tornem amb molta il·lusió. Durant el torneig són dies on es viu un gran ambient”, ha celebrat el president de l’entitat, August Serra, durant la presentació de la cita tenística, a les instal·lacions del Club Tennis Sabadell.

A l’acte, a més dels diversos patrocinadors –enguany s’estrena Apialia– hi ha assistit la regidora d’Esports, Laura Reyes, qui ha realçat la importància de celebrar un torneig d’aquestes característiques a la ciutat, i el responsable del programa de projecció de ciutat i turisme, Lluís Matas: “Amb la participació de jugadors d’arreu del món posem Sabadell al mapa. I això és una gran oportunitat que no podem deixar escapar perquè Sabadell sigui un referent en el món de l’esport”, va defensar Matas.

Seixanta-quatre jugadors

El tret de sortida del campionat serà el pròxim 25 de setembre, amb la disputa de la fase prèvia fins al 27 de setembre, on prendran part un total de seixanta-quatre jugadors, cinquanta-sis jugadors classificats per rànquing i vuit wild cards: “El prize money per al guanyador és de 3.000 euros. Els jugadors afronten aquest torneig per sumar el nombre més gran de punts, d’aquí dos o tres anys poder fer el gran salt. Per aquí hi han passat jugadors com l’Albert Ramos o el Joao Sousa”, ha assegurat, Serra.

A partir del dimarts 27 de setembre començarà a disputar-se la fase final, integrada per trenta-dos jugadors, i el perllongarà fins al diumenge 2 d’octubre. Els horaris dels partits serà de 10 a 20 hores.