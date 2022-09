El Sabadell necessita recuperar la versió de la Nova Creu Alta

Després de tornar de buit del segon desplaçament, el Sabadell s’aferra a la seva versió de la Nova Creu Alta per superar aquest diumenge (12 h) al CD Calahorra i mantenir-se allunyat de la zona perillosa de la taula. Sergi Altimira serà la principal novetat a l’onze i Moha Keita, ja totalment recuperat, a la convocatòria. Són baixes, Joanet, amb la selecció de Guinea Equatorial, i Athuman, amb problemes físics.

Canvi d’hàbits. Aquesta ha estat la proposta de Gabri Garcia als seus homes durant la setmana amb l’objectiu de tenir un millor inici dels partits. “Es tracta de petites coses o rutines que ja hem parlat, tant individuals com col·lectives, per buscar solucions”, ha explicat. El tècnic de Sallent creu que a Alcoi “vam estar molt més a prop de puntuar que a Castelló” i veu el seu equip “molt sencer de confiança i compromís”.

El factor de la Nova Creu Alta juga a favor. “De moment hem competit millor i hem sumat punts. Cada partit és diferent, però el context pot ser semblant al perfil de l’Amorebieta o Cornellà”. De totes maneres, Gabri ha fet matisos sobre la idea futbolística del Calahorra. “Encara que utilitzi el joc directe, és un equip valent, que et pressiona a dalt i quan recupera la pilota té velocitat. Va complicar molt les coses al Murcia i Barcelona At.”, avisa.

Torna Altimira i debut de Keita

A més de l’internacional Joanet, que dimarts juga amb Guinea Equatorial, l’única baixa és Ismael Athuman per problemes físics. “Tenir gairebé tots els jugadors disponibles és una gran notícia per l’entrenador. Jo decideixo i el que no jugui ha de ser llest per saber gestionar la situació i guanyar-se el lloc”.

El retorn de Sergi Altimira està assegurat i Moha Keita, totalment recuperat, debutarà a la convocatòria. “Pot ser un dels jugadors importants”, ha insistit Gabri. Sobre l’estat de la gespa, que pot empitjorar per la pluja, el tècnic està resignat: “De res servirà si em preocupo. Sabem que hi ha problemes i la situació no ens beneficia. Tocarà adaptar-nos i fer el que hem treballat durant la setmana. Si el camp està molt malament, també tindrem un pla alternatiu”.

Calahorra: arriba el porter Limones

La porteria s’ha convertit en el principal maldecap del CD Calahorra que dirigeix Juan Antonio García. La lesió d’Antonio Valera, que pot estar uns quans mesos de baixa, va propiciar la titularitat del veteraníssim Miguel Martínez amb 40 anys. Un altre veterà, Limones (ex Mirandés i Badajoz entre altres), que estava sense equip, ha fitxat aquesta mateixa setmana i no es descarta el seu debut a la Nova Creu Alta.

El gol és el gran problema del conjunt de La Rioja. Només n’ha marcat un i de penal en aquestes quatre jornades. Un dels davanters és un vell conegut de l’afició arlequinada: Toni Gabarre. La temporada passada, amb el caseller per estrenar, va marxar a l’Alcoyano en el mercat d’hivern i ara ha acceptat la proposta del Calahorra.

Únic antecedent amb escàndol

L’únic antecedent -el partit es va jugar un divendres i va ser ofert per La2 de TVE- contra el CD Calahorra a la Nova Creu Alta -els clubs catalans van jugar al grup del nord la temporada 2001/02- va acabar amb escàndol. Un gol anul·lat a Jordi Vinuesa a l’últim minut en una acció en la qual no s’aprecia cap irregularitat va impedir el triomf arlequinat (0-0) i va desfermar la indignació de l’afició contra el col·lwgiat valencià Marcelino Tárraga Sánchez. Curiosament, aquest diumenge també xiularà un àrbitre del Comitè valencià: Francisco José Ortega Herrera, sense antecedents amb el Sabadell.