La Creu Alta gaudeix i pateix, a parts iguals

Un set de nou, a finals de juliol, era pràcticament impossible d’imaginar per a la majoria dels mortals, amb més de mig equip per fer. Però el Sabadell ha aconseguit una de les premises més importants de la Primera Federació: fer-se fort a casa. Els rivals, tot i no ser dels grans de la categoria –dos dels tres, Calahorra i Cornellà, estan en posicions de descens i són carn de Segona Federació–, han obligat a arremangar-se al conjunt de Gabri Garcia, que setmana rere setmana, a la Nova Creu Alta, continua creixent, oferint una bona imatge, tot i les dificultats que presenta el rival.

Aquest diumenge en vam tenir un nou tast, amb un Calahorra que tot i ser el cuer, va tenir les seves ocasions davant un Sergi Puig molt segur sota pals: “Hem fet una gran primera meitat, amb un primer temps molt igualat, on ells han tingut les seves arribades amb transicions. Ha estat un bon partit de la categoria. A la segona meitat ens ha faltat una mica més d’energia per no arribar tan justos”, resumia, el tècnic de Sallent.

I és que el Sabadell hauria pogut sentenciar el partit en nombroses ocasions, la majoria d’elles protagonitzades per Juan Delgado, per no arribar al tram final patint més del previst i posant en risc la segona victòria consecutiva a la Nova Creu Alta. Gabri Garcia va voler treure ferro a la falta d’efectivitat, atribuint-ho a una qüestió de “moments”, però la veritat és que el Sabadell necessitarà ser molt més efectiu si vol mantenir la seva condició d’invicte a la Nova Creu Alta i estrenar el caseller de punts lluny de Sabadell.

Quatre partits per veure el potencial

Després d’aquest inici força assequible, a excepció de les sortides a Alcoi i Castelló, el Sabadell afronta un tourmalet que servirà per veure fins a on pot arribar l’equip de Gabri Garcia: UD Logroñés, Eldense, Barcelona Atlètic i Intercity, quatre cocos –tres dels quatre en places de ‘play-off’–, on caldrà ser molt contundent a les dues àrees, si es vol puntuar. Difícilment, veient l’inici dels quatre pròxims rivals, el Sabadell gaudirà d’ocasions tan clares com les que va disposar davant el Calahorra: “Son equips fets per pujar de categoria. Donarem molta guerra i això ha de ser una motivació”, va assegurar Garcia.

I la foto de la victòria al vestidor?

En les darreres temporades, sempre que ha guanyat el Sabadell, hi ha la foto de la victòria al vestidor arlequinat, per després ser compartida a les xarxes socials del club. Aquesta vegada, però, no hi va haver foto. El motiu? El malestar de Sergi Garcia. Poc després d’entrar al terreny de joc per substituir el golejador de la matinal, Álex Gualda, l’atacant sabadellenc va rebre una falta al vèrtex de l’àrea que ell mateix volia servir. Primer Álex Sala i després Adán Gurdiel l’acabarien privant de colpejar la pilota aturada. Al final del partit, Garcia va abandonar ràpidament el terreny de joc visiblement molest. Tot i la petició del capità César Morgado a través de Christian Dieste, per aturar l’entrenament post partit i fer la foto al vestidor, no s’acabaria produint.