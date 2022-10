Claudi Martí, més a prop de ser reelegit president del CN Sabadell

1.902 avals. Aquest és el nombre de signatures que ha aconseguit el precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, de cara a les eleccions del pròxim 20 d’octubre. Una xifra que, tot i la corresponent validació per part la Junta Electoral– dobla amb escreix els avals necessaris i situa Martí a les portes de ser candidat en ferm a la presidència: “Vull donar 1.902 gràcies als socis que ens han fet confiança i valoren el projecte que necessita el Club per als pròxims sis anys”, ha explicat Martí, poc després d’entregar les signatures aquest divendres al matí, en el darrer dia del termini per presentar els avals.

En la mateixa línia, l’expresident ha tret pit per la xifra obtinguda, en afirmar que “l’any 2017, aleshores amb només dos precandidats, vam presentar 2.300 i escaig de signatures, amb un 20-25% més de cens electoral”. A l’espera que el segon precandidat, Antonio Ortiz, anunciï el nombre d’avals, la cursa cap a la presidència serà un cara a cara, un cop Joan Reixach va renunciar-hi el passat dimecres: “Era un escenari bastant previsible, on es reflecteix clarament els dos models que representem les dues precandidatures, amb un Club amb capacitat solvent i demostrada de gestió i visió de Club o una entitat ancorada en el passat, al segle XX”, ha afirmat.

Mà estesa amb Joan Reixach

Un cop constituïdes les dues candidatures, sempre Martí i Ortiz superin el tall dels 829 avals necessaris, s’iniciarà el tram decisiu per a la presidència. Dues setmanes on Martí espera que hi hagi “transparència, claredat i no s’entri en populismes ni mentides. Demano que es concretin les idees i els projectes davant els socis, no a través de les xarxes socials. El millor és que puguem contrastar els nostres models”.

D’altra banda, Martí, preguntat sobre la renúncia de Joan Reixach per falta dels avals necessaris, ha deixat la mà estesa, en cas que sigui el nou president: “No hi ha cap acord en ferm, però he parlat amb ell aquests dies. Crec que algunes de les seves propostes poden ser molt bones pel Club”, ha finalitzat, Martí, qui optarà a la reelecció a la presidència.