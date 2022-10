Gabri Garcia: “Hem de competir molt millor”

Les valoracions del tècnic arlequinat després d’encaixar la segona derrota consecutiva de la temporada, la primera a la Nova Creu Alta, davant l’Eldense (1-3).

Sensació de tendresa de l’equip: “Ara ja comença a ser preocupant, però confio que en aquest procés en què estem anirem millorant. En moments em fa la sensació que és massa fàcil que ens facin ocasions de perill, tot i que penso que tampoc n’hi ha hagut tantes. El primer gol neix de dues desmarcades idèntiques i en un equip com aquest, treballat, amb bons jugadors, ho acabes patint. No podem tirar la tovallola. Això és molt llarg, encara que avui estiguem preocupats. Amb la pilota juguem molt bé, i ara potser ens toca focalitzar-nos en aspectes defensius quan no la tenim”.

Penalitzen els errors individuals: “A la xerrada hem demanat aquesta intensitat. Els primers disset minuts del partit, amb diversos serveis de cantonada per a uns i altres, crec que hem sortit bé. Al davant tenim un gran equip, que ha fet moltes coses bé, però sí que és veritat que amb poc joc i poques ocasions ens ha superat fàcil en el primer gol i després amb el 0 a 2. A la segona meitat hi ha hagut més transicions i en la seva jugada més clara ha arribat el tercer. El gol del Sergi Garcia ens ha donat ànims, trepitjant àrea rival, i hauríem pogut fer-ne algun més, amb l’ocasió del David Astals“.

Preocupat?: “És la setena jornada i hem de començar a fer menys errors evitables. Ens hem de fer forts a casa i avui era una bona oportunitat per enganxar-nos a la zona mitjana-baixa. Veig els jugadors que fan l’esforç i que continuen creient-hi”.

Sergi Garcia: “Ha fet més gols que l’any passat i per tant estic content per ell. Hem de continuar en aquesta línia i que el seu protagonisme en forma de gols continuï així”.

Juan Delgado, poc participatiu: “Cada partit és un context diferent, però és cert que quan el Juan participa, l’equip té més perill. Intentarem que participi més, que es vegi més protagonista”.

El Sabadell, en descens: “El que et digui que no la mira, suposo que no diu la veritat. Em preocupa no haver sumat a casa, sobretot per perdre. Hem d’intentar capgirar la situació sense que augmenti la pressió per als més joves. Hem d’aixecar el cap i continuar endavant. Ara és el moment de l’honor arlequinat, tal com cantaven els aficionats. Sabíem que la categoria era molt exigent i avui ens hem trobat l’equip més complet, fins al dia d’avui. Hem d’intentar competir molt millor”.

Com es gestiona aquesta situació?: “Hem d’aprendre a conviure amb això. Millor ara al principi que no al final. La gent pot xiular i criticar, però tots hem de saber a on estem. Hem de deixar una mica més de temps per treballar, que es coneguin ells mateixos. Hem de sortir d’aquesta zona com més aviat millor”.

Lesió de Joanet López: “És un jugador molt explosiu i s’ha de regular una mica més. Hem de veure les proves, però tot indicia a una punxada als isquiotibials, a l’espera de la valoració del doctor”.