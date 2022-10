El ‘tourmalet’ mostra les mancances del CES

El set de nou, miri com es miri, a la Nova Creu Alta, era un gran resultat, que mantenia l’equip en una còmoda posició, encara que lluny de Sabadell l’equip no aconseguia puntuar. Fins aquest diumenge. Els tres primers rivals –Amorebieta, Cornellà i Calahorra–, de la zona baixa, van permetre guanyar punts i, sobretot, temps perquè els jugadors de Gabri Garcia anessin agafant els automatismes del tàndem Gabri Garcia i Miki Lladó. A Logronyo, en accions que acabarien sent decisives, l’equip va mostrar una falta de contundència preocupant, que lluny de solucionar-se, diumenge va viure un nou capítol.

És cert, que tant la UD Logroñés com el CD Eldense són equips amb més potencial, però amb ben poc en van tenir prou per marcar sis gols, tres cada equip, en els darrers dos compromisos del Sabadell, posant sobre la taula, la preocupant imatge de l’equip, especialment, en aquest darrer partit. “Al davant teníem un gran equip, que ha fet moltes coses bé, però sí que és veritat que amb poc joc i poques ocasions ens ha superat fàcil en el primer gol i després amb el 0 a 2”, reconeixia el tècnic de Sallent, Gabri Garcia, al final del partit.

En els primers tres duels de la temporada a la Nova Creu Alta, davant rivals amb menys talent, el Sabadell en va tenir prou per guanyar dos partits i rascar un empat, oferint una cara més intensa i més competitiva. Però si davant equips com l’Eldense, es mostra una imatge poc contundent, guanyar es fa pràcticament impossible: “Hem d’aixecar el cap i continuar endavant. Ara és el moment de l’honor arlequinat, tal com cantaven els aficionats. Sabíem que la categoria era molt exigent i avui ens hem trobat l’equip més complet, fins al dia d’avui. Hem d’intentar competir molt millor”, alertava Garcia, en aquest octubre costerut, on l’equip està afrontant un tourmalet de màxima exigència.

L’assalt a la Nova Creu Alta deixa el Centre d’Esports Sabadell en una situació compromesa, on els pròxims dos partits– Barcelona Atlètic i Intercity– poden marcar el futur de l’equip aquesta temporada: cal, urgentment, recuperar la solidesa del principi de temporada si es vol sortir de la zona baixa de la classificació, abans que la distància amb la resta de rivals augmenti perillosament. Recuperar el millor Guillem Molina i César Morgado és clau per mirar de revertir aquesta situació.

Pedro Capó torna a la Nova Creu Alta

La dolorosa derrota davant l’Eldense va contrastar amb el retorn de l’exarlequinat Pedro Capó, ar a les files de l’Eldense. El mig centre defensiu maonès va disputar els noranta minuts i al final del partit va saludar un per un a tots els aficionats arlequinats després de viure quatre anys apassionants a Sabadell vestint la samarreta del Centre d’Esports. Aficionats, treballadors, personal de seguretat i l’extècnic de Capó, Antonio Hidalgo (foto), no van desaprofitar l’ocasió per intercanviar quatre paraules –o potser alguna més– amb un dels jugadors que més empremta ha deixat en els darrers anys a la Nova Creu Alta.