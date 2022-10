La Jane i la Valentina s’han apuntat recentment a les classes de nivell d’iniciació al català que ofereix el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. Elles són dues dels quasi mil estudiants que acull el centre en aquest primer trimestre de 2022; el gran gruix dels quals, persones nouvingudes que no coneixen la llengua catalana, o bé l’entenen lleugerament, però no la saben parlar. En una conversa molt grata, les dues ens han explicat què en pensen de la llengua catalana i com han arribat a aquestes aules del Casal Pere Quart de Sabadell.

JANE MOREIRA. VA NÉIXER AL BRASIL. TÉ 34 ANYS.

“Aquest any vaig tenir l’oportunitat d’apuntar-me a fer classes de català. Tenia una gran curiositat per aquesta llengua”

Per què vas apuntar-te a aquest curs d’iniciació al català?

M’hi vaig apuntar per curiositat. Vaig aprendre a parlar castellà només escoltant-lo i vaig pensar que seria interessant aprendre un altre idioma. Tota la meva vida he estat en una escola militar, i això és un afegit de cara a fer unes oposicions de policia local aquí, a Catalunya. Em van oferir un curs de català fa deu anys, quan vaig arribar a Sabadell, i no vaig tenir l’oportunitat de fer-lo: o estudiava o treballava. Vaig preferir primer treballar i estalviar, i després ja veuríem com aniria tot. Em va tornar a sorgir l’oportunitat i sentia dins del meu cor una curiositat, així que vaig decidir apuntar-me aquest curs.

Com evolucionen les classes? És complicat?

Les classes m’encanten. A més, em resulta bastant fàcil. Com que ve del llatí, és molt semblant al portuguès. Hi ha moltes paraules similars i pronunciacions que s’assemblen a la meva llengua. Entenc el català perfectament, però em costa fer frases i parlar-lo en general.

A peu de carrer, notes que el català es parla a Sabadell?

Sí, sí. La gent el parla, i quan no el parla, els demano: “Si us plau, parli’m en català”. Així el practico.

VALENTINA ENGELHARD. VA NÉIXER A ALEMANYA. TÉ 21 ANYS.

“Vaig acabar els estudis a Alemanya i ara busco feina aquí: però em fa falta el català”

Per què vas apuntar-te a aquest curs d’iniciació al català?

Vaig acabar l’any passat els meus estudis a Alemanya d’Administració i Màrqueting per a turisme i hostaleria i ara estic aquí buscant feina a algun hotel o alguna línia hotelera. Jo vull viure a Barcelona, però em fa falta el català. Així que ara que visc a Sabadell, he vingut a les classes per aprendre’n. Vaig parlar amb una amiga dels idiomes i em va explicar que existien aquests cursos, i aleshores m’hi vaig apuntar.

Com evolucionen les classes? És complicat?

Les classes són divertides, la professora és molt maca i també la resta de companys. El català és interessant: és una barreja d’italià, espanyol, francès i portuguès. Al principi és confós, se li ha de trobar el punt.

A peu de carrer, notes que el català es parla a Sabadell?

Sí, la gent parla català; i a molts negocis prefereixen parlar en català i també et contesten en català. Jo sempre els he de dir: “Espera, espera, que encara em costa una mica!”. Però m’agrada que sigui així, així el puc practicar a peu de carrer!

“Vull ser jutgessa i el C2 suma punts”

No totes les classes de català que ofereix el Centre de Normalització Lingüística són de nivells bàsics o d’iniciació per a persones amb un domini baix de la nostra llengua. Alguns dels estudiants també recorren al centre per a titular-se en el nivell C2 (Certificat de nivell superior de català). És el cas de la Clàudia Mateo, que enguany s’ha interessat per aquesta modalitat: “estic estudiant Dret i més endavant m’agradaria opositar per a ser jutgessa o fiscal, i evidentment, tenir el C2 puja punts”. La Clàudia assegura que el seu nivell de català ja és excel·lent a nivell parlat i escrit, però que “és necessari acreditar-ho amb un títol oficial”. Si en els nivells bàsics, el CNL veu òptima una presencialitat a les aules, però en el cas de la Clàudia, el sistema 100% en línia s’ajusta molt més a les seves necessitats. “Jo estic fent un grau a la universitat, i poder cursar el C2 des de casa s’ajusta molt més a la meva rutina d’estudi, sense haver de deixar de banda la carrera”, indica. La Clàudia, a més, repeteix experiència a les aules del Casal Pere Quart, ja que l’any passat va estudiar el C1, també de la mà del CNL de Sabadell.

A banda, a partir del 2024, el Departament d’Educació exigirà a totes les persones que vulguin exercir com a docents tenir el nivell C2 de Llengua Catalana. Aquesta notícia ha generat que l’interès per aquests cursos s’hagi incrementat. El que fins ara era un mèrit més dins del currículum, passarà a ser un requisit imprescindible per a posar-se davant de la pissarra. Fins ara, aquest perfil d’estudiant, representa aproximadament un 30% dels inscrits totals; una xifra que podria augmentar a mesura que s’apropi la data quan ha d’entrar en vigor aquest nou decret de la Generalitat.