Ortiz (CN Sabadell): “Jo parlo del Club del present, que és el que em preocupa”

Quan només queden tres dies per a les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell, el candidat Antonio Ortiz ha ofert la primera roda de premsa per presentar el programa electoral i atendre les preguntes dels mitjans de comunicació. “Està en joc el futur del Club entre dos models: externalitzar tots els serveis o un club del soci. Jo parlo del Club del present, que és el que em preocupa”, ha explicat.

Acompanyat per diversos membres de la seva candidatura, entre els quals Àngel Viñeta, Salvador Chava Gómez, Mariona Salvatella, Santi Rodríguez i Xavier Grau, el presidenciable ha assegurat que, si el soci li fa confiança, “rebaixarem tots els contractes que tenim perquè recuperar els serveis per als socis“. En la mateixa línia, ha explicat que iniciarà els tràmits perquè aquells socis que van fer un pas al costat durant la pandèmia puguin recuperar el seu estatus: “No sé si ho porto al programa, però si per estatuts no ho puc fer, convocaré una Assemblea extraordinària per recuperar aquests socis”. Sobre el gruix de socis que van continuar pagant la quota, els demana “empatia” i assegura que “no sé de quina manera els compensaré, però potser donant classes gratuïtes”.

En la parcel·la esportiva, Ortiz ha cedit el testimoni a Chava Gómez, qui ha defensat que “el waterpolo continuarà sent el cor del Club”. Preguntat sobre si es mantindrà l’aposta actual, Gómez s’ha dirigit a la junta actual, titllant d'”hipocresia” parlar del Pla Pedrera quan a “l’equip masculí hi ha deu jugadors de fora i tres de casa. Nosaltres volem que hi hagi vuit o deu jugadors de casa”.

En l’apartat econòmic, i preguntat sobre quins són els punts forts de l’entitat per atraure nous inversors, Ortiz ha citat els “equips de waterpolo, potenciar la natació i les altres seccions”. A continuació el membre de la candidatura, Santi Rodríguez ha lamentat que el Club hagi “regalat tota la secció del pàdel”, sent “una de les palanques més importants que pot tenir el club”. En la mateixa línia, i dirigint-se a Martí, s’ha desmarcat dels retrets i ha assegurat que “nosaltres no hem contestat al què diu. Ja n’hi ha prou de no dir la veritat”. Abans de cloure aquest punt, Àngel Viñeta també hi ha volgut dir la seva, en assegurar que “treballarem perquè cada espònsor es quedi a la secció, ja que ara s’ho queda el Club i queden diluïts als pressupostos de l’entitat”. Davant el cas concret d’un patrocinador de la secció de futbol sala, Ortiz ha sortit al pas per rectificar l’afirmació del seu soci Viñeta: “En aquest cas concret va al futbol sala”.

D’altra banda, respecte a la sostenibilitat i els reptes de futur en la lluita contra el canvi climàtic, Ortiz també ha cedit aquesta carpeta a Mariona Salvatella per defensar que “el millor kW és aquell que no es consumeix. Primer hem de fer una auditoria de les instal·lacions per després reduir els combustibles fòssils per fonts d’energia renovables, canviant, per exemple, la caldera de gas per una de biomassa o posar plaques solars”.

Sense debat

D’altra banda, i preguntat davant la negativa de participar en un debat després que Martí lamentés la renúncia d’Ortiz a un cara a cara, el presidenciable no s’ha mossegat la llengua en defensar que “el meu debat és davant del soci i és a qui li haig de donar explicacions i dir el meu model de Club. El senyor Claudi només apareix quan hi ha eleccions i no coneix el soci de peu. Ell no va agafar avals, sinó que va ser gent del seu equip”, ha assegurat.