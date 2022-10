Els veïns del carrer Lope de Vega al barri de Campoamor de Sabadell han patit un ensurt aquest matí després que s’escoltés un fort espetec que s’hauria produït en un transformador. El soroll s’ha pogut escoltar en diversos punts del carrer i ha provocat que uns 2.000 veïns de la zona s’hagin quedat sense llum durant més de dues hores. Passada la 1 del migdia, l’incidència s’ha pogut solucionar.

Els bombers s’han desplaçat ràpidament fins a la zona per mirar de subsanar l’avaria i esclarir les causes de l’explosió. Com a conseqüència de l’incident, el carrer ha quedat tallat als trànsit. Segons han detallat fonts d’Endesa, hi havia tres línies elèctriques fora de servei. Després d’aïllar les avaries, s’ha començat el procés de localització del punt exacte de la incidència per a la seva posterior reparació, que es preveu que pugui recuperar la total normalitat entre avui i demà.