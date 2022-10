Pepe Martí: “El pròxim any serà decisiu”

El rookie de la Fórmula 3 clou la primera temporada d’aprenentatge i creixement personal en un campionat que ha resseguit alguns dels escenaris més emblemàtics de la Fórmula 1. En una estrena de menys a més, Pepe Martí, qui recentment ha entrat a formar part de l’estructura del bicampió mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, no amaga que el pròxim any serà decisiu. També en els estudis, on espera acabar segon de batxillerat, i en un futur a mitjà termini, estudiar enginyeria mecànica.

Quin balanç fas de l’estrena a la Fórmula 3? Crec que el resultat final no ha demostrat on realment estem. Crec que en gran majoria de curses hem tingut el ritme suficient per estar als punts. Però al marge dels resultats, hem de treure més rèdit de les qualificacions.

Aconseguir una bona posició a l’engraellat, és un dels grans reptes de cara a l’any vinent? Mai he estat un qualificador explosiu. I si li afegeixes que aquest any, en quatre curses seguides, hi ha hagut situacions en contra, sense conèixer els circuits, amb situacions canviant, de fred a calor i viceversa, doncs realment és complicat fer-ho bé d’entrada. A Spielberg (Àustria), Hungaroring (Hongria), Spa-Francorchamps (Bèlgica) i Zandvoort (Països Baixos) les diverses banderes, vermelles i grogues, van ser un hàndicap.

Així i tot, has anat de menys a més A Monza i Jerez vam ser molt més competitius. I això m’ha permès treure’m aquesta espina. Sé que anava de pressa i soc conscient que aquest any he tingut aquest punt de velocitat. Haig de continuar millorant, però aquest és un primer pas.

Com és el salt de passar d’un Fórmula 4 a un Fórmula 3? Enorme. Un cotxe de Fórmula 4 és més benevolent, et deixa tenir més marge. A la Fórmula 3, passes a tenir gairebé el triple de potència, amb un cotxe que pesa 100 quilos més. Tot succeeix molt més ràpid, amb un cotxe molt exigent, que et demana una precisió absoluta.

Quin és l’objectiu de la temporada vinent, un cop superat aquest primer any de reconeixement dels circuits i del cotxe? Això és un punt a favor, encara que l’any vinent em toqui córrer a Austràlia, un circuit totalment nou per a tots. És un any decisiu per mi. Tothom espera que doni el pas endavant i estic preparat per fer-ho. A ningú li agrada fer un tercer any a la Fórmula 3. Vull veure com van els tests i espero ser competitiu. Estic convençut que, centrant-me en mi mateix, els resultats arribaran.

Com d’important és entrar a formar part d’A14 ‘management’ per al teu creixement com a pilot? Per mi és un somni formar part de la seva estructura. És el meu ídol des de sempre, un referent màxim per tots. Em dona un plus, en tots els sentits: a partir d’ara, el meu ídol passarà a ser el meu mànager. Em sento molt afortunat per poder tenir aquesta oportunitat.