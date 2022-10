El CE Sabadell es protegeix i ja somriu

La victòria al Johan Cruyff no va ser un cop de sort. L’exigent tourmalet, amb quatre parades, amb inici a Logroño i final a la Nova Creu Alta, va ensenyar quins eren els punts febles de l’equip: sis gols encaixats davant la UD Logroñés i l’Eldense, i només un gol a favor. Dades que feien esglaiar a alguns arlequinats i que obligaven al tàndem Gabri-Miki a buscar solucions, tan aviat com fos possible. Calia competir durant els 90 minuts. Davant el Barça Atlètic, la sacsejada va funcionar: un equip més protegit i no nova referència en atac, amb Moha Keita com a punta de llança, entre altres canvis. I la pissarra va funcionar. Al Johan i a la Nova Creu Alta. Tal com va explicar el tècnic de Sallent i Eudald Vergés. El primer va reconèixer que “s’havia adaptat a l’equip, jugant més enrere quan no tenim la pilota”, i el de Torelló va afegir que “al principi anàvem home a home i era molt arriscat. Ara estem intentant jugar més recollits”.

Un exercici de saber emmotllar-se a una plantilla que davant l’Intercity va posar en pràctica la fórmula, encara més refinada, del Johan per acabar oferint els millors primers 45 minuts de la temporada, amb pilota i sense, tot i el gol alacantí: línies més juntes, solidesa defensiva, especialment, en les jugades d’estratègia visitants, pressió després de pèrdua i rauxa en atac, amb Pau Víctor, David Astals i Moha Keita com a grans protagonistes: “Hem trobat els avantatges, les superioritats i la comunió entre alguns jugadors. Després del Johan aquest havia de ser el nostre llistó”, detallava Garcia.

Per primera vegada l’equip va encadenar dues victòries consecutives, una a fora i una casa, que dona tranquil·litat al vestidor i que realça la línia de la imatge mostrada les darreres dues jornades del Centre d’Esports Sabadell. Amb un missatge clar i directe, per aquells que, potser ara, estan a les portes del play-off, exigiran coquetejar amb els primers classificats: “Si en aquests partits no patim, la nostra aspiració hauria de ser guanyar la lliga. Serà difícil tenir un partit plàcid durant la temporada”, va avisar tothom que es pugui pensar que això serà bufar i fer ampolles.

Onze perfilat?

Han estat nou jornades, dos mesos i escaig, fent i desfent, posant i traient, per trobar un onze de garanties. Però sembla que Gabri Garcia i Miki Lladó ja han trobat la tecla amb un bloc sòlid al darrere i efectiu a dalt. Seguint la línia des de la seva arribada, Garcia va decidir premiar als herois del Johan i aquests van respondre amb escreix. En la posterior roda de premsa, Garcia no amagaria que havia trobat els jugadors, sense, tampoc, oblidar els qui entrarien de refresc.

Dos d’ells, Eudald Vergés i Pelayo Suárez, titulars en ambdós partits davant Barça Atlètic i Intercity van coincidir que l’equip necessitava un període per conèixer-se i que ara, amb una certa regularitat, on la solidesa defensiva comença a ser una fortalesa en lloc d’una debilitat, el Centre d’Esports estarà més a prop de les victòries.