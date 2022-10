Primera desfilada de roba de segona mà al 080 Barcelona Fashion

En un missatge clar a favor de la reutilització i la sostenibilitat, el 080 Barcelona Fashion ha ofert la primera desfilada de roba de segona mà, coincidint aquest divendres amb l’últim dia del certamen. El Recinte Modernista de Sant Pau a la capital catalana ha estat l’escenari de la 30a edició del 080, on el públic ha pogut veure una passarel·la amb peces recuperades de forma íntegra de plantes de classificació de residus tèxtils i de botigues de segona mà.

La desfilada, batejada com a 080 Reborn, és una iniciativa impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), amb el suport de Girbau Lab, espai d’innovació col·laborativa per a transformar la indústria cap a un nou paradigma d’economia circular i regeneració. La passarel·la ha comptat amb els estilismes de Fermin+Gilles i amb creacions de segona mà procedents de les botigues Fundació Formació i Treball, Solidança, Humana, Las Pepitas, Love Vintage, Victoria, Gi Joe Surplus, Flamingos Vintage Kilo, Fred Perry, Cóndor, Dr. Martens i Armand Basi.

Pacte per la Moda Circular

La 080 Reborn ha volgut aprofitar la visibilitat de la setmana de la moda per conscienciar els consumidors sobre la necessitat d’allargar la vida de la roba i reutilitzar i reciclar les peces. Tot plegat és fruit del Pacte per la Moda Circular, promogut per la Generalitat, que compromet els agents de la indústria tèxtil a adoptar canvis i mesures sostenibles per reduir l’impacte mediambiental del sector i avançar en la seva circularitat.

Aquest pacte promou un acord voluntari per transformar el sector cap a un model circular. Això implica incrementar la durabilitat dels productes i el percentatge de material reciclat incorporat als teixits, reduir i eliminar l’ús de materials nocius, augmentar la reutilització amb la implementació de nous models de negoci, potenciar el reciclatge local i de qualitat i desplegar estratègies de producció més netes i eficients.

22 quilos de residus per persona a l’any

El sector tèxtil és un dels majors consumidors de recursos del món amb l’enorme impacte ambiental i climàtic que això comporta. A Catalunya, cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils i d’aquests només es recullen selectivament un 11%. A més, a la majoria de llars de Catalunya i Espanya la roba es llença encara dins la fracció rebuig, el que suposa unes 147.000 tones de residus tèxtils sense possibilitat de ser reciclades.

A més, el consum de roba creix de forma accelerada a tot arreu, mentre la reutilització i el reciclatge no ho fa al mateix ritme, bàsicament perquè els productes tèxtils no es dissenyen amb criteris de circularitat. Aquest fet genera una pèrdua de recursos valuosos amb un greu impacte al planeta. Es calcula que al món es venen 100.000 milions de peces de roba cada any i que la seva producció es va multiplicar per dos entre l’any 2000 i el 2014.

Sostenibilitat i reciclatge

El compromís pel medi ambient al 080 ha estat molt present tant amb les marques, amb propostes de moda sostenibles, com fora de les desfilades, amb les activitats paral·leles. De fet, en la part firal del certamen, el “Village” de moda, a la zona exterior del Recinte Modernista de Sant Pau, s’ha instal·lat un stand de l’Agència de Residus de Catalunya amb informació sobre el Pacte per la Moda Circular i informació sobre el cicle de vida dels productes tèxtils.

L’última jornada del certamen ha comptat també amb el Texmeeting by Texfor 2022, organitzat per la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor). A través de conferències i taules rodones, el Textmeeting tenia com a objectiu explorar els reptes de futur de la indústria tèxtil pel que fa a la reducció de residus i el reciclatge de fibres.

23 dissenyadors i marques

El 080 Barcelona Fashion ha tornat al format presencial després de dos anys de desfilades virtuals. 23 dissenyadors, dissenyadores i marques han presentat al llarg de quatre dies les noves tendències en matèria de look i vestimenta.

El cartell d’enguany ha comptat amb les firmes All That She Loves, Amlul, Avellaneda, Custo Barcelona, Dominnico, Eiko ai, Eñaut, Escorpion, Guillermina Baeza, Habey Club, Is Coming, Larhha, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, LR3 Louis Rubi, Martín Across, Menchen Tomas, Reveligion, Simorra, The label Edition, Tíscar Espadas, Txell Miras i Yolancris.