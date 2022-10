Hidrocolor reforça la seva aposta per la sostenibilitat i el compromís social

Hidrocolor fa un pas endavant en la seva aposta per la sostenibilitat i el compromís social. La companyia familiar tèxtil, creada el 1978 i amb seu a Llinars del Vallès, ha establert un codi de responsabilitat empresarial, amb el suport del Banc Sabadell, amb què vol reduir encara més la seva petjada de carboni i contribuir al benestar de la societat.

Arran de la implantació d’aquest codi, l’empresa, tenint en compte l’alt consum d’aigua, gas i electricitat a causa a la seva pròpia activitat, ha iniciat un procés de digitalització de la seva planta de producció amb l’objectiu de disminuir la despesa elèctrica, tenir tots els processos productius interconnectats i controlar les emissions de gasos.

Hidrocolor també està potenciant l’ús de la seva depuradora d’aigua, que li permet un estalvi molt important d’aquest recurs hídric. A més, l’empresa ja fa més de 20 anys que filtra les emissions de diòxid de carboni de la planta i utilitza variadors de freqüència per regular el consum d’energia. I això no acaba aquí, ja que Hidrocolor continua fent una formació especial als seus treballadors per conscienciar-los de la importància de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat per part de l’empresa i per fer-los part del projecte. “Ara tothom s’omple la boca parlant de descarbonització, però nosaltres ho fem des de fa dues dècades”, remarca el gerent d’Hidrocolor, Josep Moré.

Ferm compromís social

Una altra pota del nou codi de responsabilitat empresarial d’Hidrocolor és el compromís social. L’empresa ha emprès col·laboracions amb diferents administracions públiques per fer xerrades a escoles, instituts, universitats i centres de recerca per donar a conèixer la seva activitat i el seu vessant social. Hidrocolor també col·labora amb la inserció laboral de persones amb discapacitats, a través del programa Singulars, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. “Som una companyia socialment molt compromesa. Sempre diem que Hidrocolor són tres pilars: els nostres empleats, el medi ambient i la societat. Creiem que les empreses hem d’aportar alguna cosa a la societat”, assenyala Josep Moré.

Això sí, per continuar amb les accions destinades a la sostenibilitat i al compromís social, el gerent d’Hidrocolor reconeix que necessiten més inversions i, en conseqüència, han reclamat una partida dels fons Next Generation. Aquesta inversió també és necessària per afrontar l’increment del preu de l’energia i de les matèries primeres, segons apunta Moré. Hidrocolor ha vist com la factura del gas s’ha incrementat més d’un 100% en un any. Ara és de gairebé un milió d’euros, quan el 2021 no superava el mig milió.

“Abans aquesta factura només representava el 10% respecte a les vendes. Ara, el percentatge supera el 20%. Hem hagut de traslladar part d’aquest increment al preu final, perquè si no l’empresa hauria sigut inviable”, lamenta Josep Moré. “El preu de l’energia continuarà creixent sense parar i preveiem que la despesa en aquesta partida superarà els 2 milions d’euros”, assegura el gerent.

Un futur massa incert

Hidrocolor, en ser una empresa dedicada als serveis tècnics per a la tintura i l’acabat de teixits, consumeix gran quantitat d’energia, tot i els grans esforços que fa la companyia per aconseguir eficiència energètica. Per això, si no començar a reduir-se el seu preu i l’empresa no rep subvencions, Hidrocolor veu amb incertesa el seu futur.

No obstant això, Josep Moré apunta que Hidrocolor forma part d’un subsector estratègic dins el tèxtil, el dels teixits tècnics, que gaudeix d’una bona quota de mercat. “Si tanquem nosaltres, tota la cadena de valor es trencarà. Som gairebé imprescindibles i això ens tranquil·litza”, argumenta.

Hidrocolor té la sort d’haver signat la Carta de la Indústria de la Moda per a l’Acció Climàtica, creada per les Nacions Unides (ONU), la qual cosa li permet formar part d’un grup de treball dins de l’organització per estar al dia de la indústria de la moda. “Les reunions amb altres empreses i representants de l’ONU ens ajuden a preveure com evolucionarà el sector en el futur. Això ens permet avançar-nos i buscar solucions a possibles problemes futurs”, detalla Josep Moré.