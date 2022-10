Gabri: “Quan arribes a l’àrea, hem de mirar el porter i tenir més ambició”

No estava gaire satisfet Gabri Garcia amb el partit del seu equip, sobretot en l’aspecte ofensiu. Considera que s’han de culminar més jugades i tenir fam de gol. Aquestes han estat les seves reflexions en roda de premsa a l’Estadi Olímpic Camilo Cano:

CONTROL PARTIT: “Penso que globalment ha estat nostre. Estar molt bé tenir la pilota i la possessió i dur la iniciativa, però he de ser també un equip més agressiu i més ambiciós en la part final, en la zona de l’àrea rival”.

FALTA DE PÓLVORA: “Cal ser autocrítics començant per a mi. En els primers cinc minuts hem arribat dues vegades en bones condicions per fer alguna cosa més. Hem de mirar el porter i tenir aquesta ambició de marcar. No podem pretendre entrar gairebé dins de la seva porteria. Recordo, per exemple, el golàs d’Alberto Fernández al Johan Cruyff amb un xut des de fora de l’àrea. Cal provar-ho quan tens la possibilitat i no buscar el company amb passades que afavoreixen la feina defensiva del rival”.

LA REALITAT: “Després de guanyar dos partits potser alguns ja pensaven en el play-off. Aquesta categoria és molt igualada, potser només dos equips es podran destacar una mica per dalt o caure a baix, però del tercer al divuitè estarem en pocs punts. Hem de mantenir la tranquil·litat quan es guanya i quan es perd”.

BAIXES D’ALBERTO I KEITA: “En aquest equip són jugadors importants i per les seves característiques ens haurien aportat potser més agressivitat. A la primera part trobàvem molts espais per dins i ens ha faltat atacar millor per aprofitar-ho. És evident que són dos jugadors importants, però ara no hi són i esperem que es recuperin aviat”.

DEBUT DE SERGIO MONTERO: “Ha entrat en un moment difícil, però quan un jugador treballa i mostra una bona actitud sempre té més possibilitats de jugar. Ha estat correcte”.

“Ens han complicat al principi”

El tècnic de La Nucía, César Ferrando, s’ha mostrat satisfet: “Era molt important guanyar un partit a casa per aconseguir confiança i tranquil·litat. Penso que ha estat una victòria justa. Ens han complicat al principi perquè el Sabadell té un equip molt dinàmic i amb moltíssima mobilitat, però després hem ajustat millor les línies i a la segona part hem tingut més la pilota. La clau era no cometre errades ni pèrdues. Ha arribat el premi amb el gol de Javi Martín“. D’altra banda, s’ha queixat de l’arbitratge: “penso que els dos penals han estat claríssims”.