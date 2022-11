Gabri Garcia: “Perdre així encara fa més mal. Ha estat una falta de maduresa”

Les valoracions del tècnic arlequinat després de la derrota per 1 a 2 davant la Real Sociedad ‘B’ (1-2).

Dos minuts nefastos, tiren per terra bona part del partit: “Ja ho heu vist vosaltres. Fas moltes coses, l’equip fa el que tu vols, amb el partit que estàvem pensant davant un equip de la part alta que acumulava molta gent al mig del camp. Una derrota que et deixa bastant tocat”

Gols a pilota aturada: “Encara et fa més mal. Crec que és una falta de maduresa de jugadors. En aquest cas Álex Sala ha d’aprendre. Hem de ser més intel·ligents en una jugada a la cantonada que no comporta un perill excessiu. Em costa entendre que els que corren i pateixen són ells, i que després de tants minuts amb aquesta responsabilitat i hagi aquesta falta de concentració que ens hagi fet perdre aquests tres punts”.

Ocasions del partit: “Quan tenim molta possessió, no estem contents i quan no la tenim tampoc. El futbol és molt complicat. Avui hem decidit fer un pas enrere perquè ens trobàvem còmodes, per després robar pilota i tenir ocasions clares. I això és important, que l’equip es pugui adaptar. Estic satisfet amb la feina dels jugadors, excepte en dues jugades que ens ha fet perdre el partit”.

Dos noms propis, Alberto Fernández i Marc Vargas: “L’Alberto és el clar exemple que alguns han d’aprendre nota d’aquest compromís. Quan ha hagut d’entrar ho ha fet bé i aquesta setmana ha agafat el risc de recaure de la lesió i ha hagut de jugar els 90 minuts. El Marc Vargas ja jugat un molt bon partit i amb el Juanmi Carrión no estàvem patint gaire. Amb la seva lesió hem patit més”.

Falta de compromís?: “Està molt clar. Les coses es veuen, i qui ho vulgui entendre és fàcil. Hi ha jugadors que es pensen que han de jugar sempre i no estan prou concentrats. I això té una part molt egoista. I el que ha passat en el partit és això”.

Quinze dies abans del pròxim partit a Los Pajaritos: “Des de fa quatre jornades hem fet un pas a nivell defensiu. Hem de continuar amb aquesta línia. Ens sentim més còmodes amb aquesta solidesa amb el bloc mitjà, no tan alt. Farem un amistós i un partit amb el filial, entre setmana, per als jugadors que no tenen tant protagonisme”.

Marxar a l’aturada amb derrota: “Quan hi ha aquestes aturades sempre t’agrada marxar amb una victòria. Sí que l’ambient és diferent, però treballarem amb la mateixa serietat”.