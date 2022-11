Pere Ayats és el nou timó de l’OAR Gràcia Sabadell

Estava previst, però no ara. Pere Ayats es va incorporar com a segon de Cesc Borrell amb la idea de fer el camí junts al capdavant de la direcció esportiva de l’OAR Gràcia aquesta temporada i al final escenificar el relleu. Circumstàncies personals han avançat el canvi. Borrell es va acomiadar dissabte passat de la banqueta gracienca i Pere Ayats debutarà la pròxima jornada a Mataró com a màxim responsable. “Encara que tenia assumit que aquest moment arribaria, no esperava que fos tan aviat. Reconec que els dos primers dies em va costar dormir, però significa un gran repte. Per ganes i treball no quedarà”, assegura.

Serà la seva estrena com a primer entrenador d’un equip sènior, però el Pere pot presumir d’una llarga trajectòria com a tècnic formatiu. Es va retirar molt jove, amb 21 anys, després de passar per totes les categories inferiors de l’OAR… sense debutar en el primer equip. Ja ho compaginava amb la banqueta. Va dirigir l’aleví o l’infantil en una generació on figuraven noms com l’Aleix Gómez o Ian Tarrafeta, ara internacionals absoluts. Curiosament, també entrenava a jugadors que ara tornarà a tenir al primer equip com Pol Torras, Quim Vaillo, Bernat Correro o Joan León. “Vaig gaudir moltíssim d’aquella etapa a l’OAR“, recorda amb nostàlgia.

Aquesta funció formativa tindria continuïtat a altres clubs com el Sant Quirze -infantil i sènior B- i el BM La Roca, on va fer una gran tasca al capdavant del cadet masculí, subcampió d’Espanya, i també va exercir de segon entrenador amb el sènior assolint l’ascens a Divisió d’Honor Plata. Uns èxits que van provocar l’interès de la Federació Espanyola d’handbol que el convidaria per participar com a entrenador en concentracions de base de Tecnificació. “El problema és que no tenia el títol de nacional perquè jo treballo a l’àmbit de la Sanitat (Rehabilitació) i els estius sempre tenia molta feina”, explica. De fet, encara no el té -la idea és aconseguir-ho l’any que ve- i, per tant, s’asseurà a la banqueta de l’OAR com assistent del col·laborador Àngel Castro que posarà el carnet oficial.

Gestió de grup

És evident que dirigir un equip de base no és el mateix que un sènior. El Pere Ayats n’és conscient: “En un infantil o cadet, ensenyes a jugar a handbol i en un sènior es tracta més de fer la gestió de grup i donar als jugadors el màxim nombre d’eines i recursos perquè les utilitzin de la millor manera. El més important és que els jugadors creguin en l’estructura i el teu lideratge”.

L’OAR Gràcia té un estil molt definit, caracteritzat pel seu dinamisme, velocitat i joc ofensiu. Això no canviarà: “Quan una cosa funciona, millor no tocar res o gairebé res. El nostre lema és defensar i córrer i mantindrem aquesta línia. En tot cas, intentarem solucionar petits detalls per poder aportar alguna cosa nova relacionada amb el sistema defensiu”.

Es manté l’objectiu

Després de fregar la gesta de l’ascens l’estiu passat a Eibar, les expectatives aquesta temporada van ser altes. De fet, en la presentació del curs es va parlar obertament de lluitar de nou per les fases d’ascens. “Jo soc molt del ‘partit a partit’, però si el club va mantenir el bloc de l’any passat i fer incorporacions per millorar, està clar que el missatge era mirar cap amunt. No existeix cap mena de pressió per part de la directiva, però treballem per assolir aquest objectiu que serà molt difícil perquè el nivell de la competició ha augmentat i hi haurà molts candidats a les dues places”.

El Pere Ayats debutarà dissabte a la pista del Joventut Mataró i espera poder dedicar el primer triomf al seu amic Cesc, a qui considera “una llegenda del club. El que va aconseguir l’any passat és extraordinari”, recorda.