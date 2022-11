La Generalitat destinarà més de 52 milions d’euros per construir i ampliar 9 centres educatius de Barcelona i l’àmbit metropolità. Aquestes obres formen part del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), que preveu construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts arreu de Catalunya. El Departament d’Educació invertirà un total de més de 98 milions d’euros.

Al marge d’aquestes actuacions, el Departament d’Educació té en marxa obres en 65 escoles, instituts i instituts escoles arreu de Catalunya, amb un pressupost de més de 700 milions d’euros previstos fins a l’any 2029.

Quatre nous centres educatius a Barcelona

Pel que fa a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, es construiran quatre nous centres educatius. A Barcelona ciutat, l’Institut escola Teixidores de Gràcia estrenarà un nou edifici. El centre tindrà dues línies d’infantil, primària i ESO, amb una inversió de prop de deu milions d’euros. L’edifici estarà situat al carrer de les Camèlies, a prop de la ubicació actual del centre, que es va crear el 2017, i enguany escolaritza 297 alumnes fins a tercer de primària.

L’Escola Joan Coromines a Mataró també tindrà un nou edifici, per un import de 7,21 milions. La nova construcció d’aquest centre d’educació infantil i primària, de dues línies, és una reivindicació històrica de la comunitat educativa i permetrà tenir les dues etapes educatives en un mateix espai. Actualment, l’escola està situada en una seu provisional en dos espais diferents de la ciutat: l’antiga Escola Anxaneta, situada al Carrer Sant Pere, per a la primària, i el carrer Pascual Madoz per a infantil.

Sabadell també gaudirà d’un nou edifici per a l’Institut Narcisa Freixas i Cruells, creat el 2019, on hi haurà tres línies d’ESO i dues de batxillerat. Enguany ofereix dues línies d’ESO. Les obres costaran 8,36 milions d’euros. Finalment, es construirà l’Institut de Cervelló, a la població que porta el mateix nom, per un valor de prop de set milions d’euros. Aquest institut, creat l’any 2007, va néixer de la reivindicació de tenir un centre de secundària al municipi. El nou edifici permetrà augmentar una línia per curs.

A banda d’això, la inversió del govern també permetrà ampliar i reformar les instal·lacions d’altres cinc centres educatius de Barcelona i l’àrea metropolitana. Aquest és el cas dels 30 Passos, a la capital catalana, que s’ampliarà a institut escola de dues línies d’ESO, amb una inversió de 3,1 milions. El nou edifici, reclamat per la comunitat educativa, permetrà substituir els mòduls prefabricats que hi ha actualment. El centre està situat al carrer de Berenguer de Palou, al barri de Sant Andreu. Per altra banda, l’Institut escola Virolet de Sabadell s’ampliarà per 3,45 milions. Aquest curs el centre ha estrenat l’edifici d’infantil i primària, i les obres permetran enretirar els mòduls prefabricats i disposar d’una nova infraestructura per a l’alumnat de secundària.

A Abrera s’ampliaran les instal·lacions de l’Institut Voltrera, amb un import de 6,76 milions d’euros. Aquest centre, que va néixer l’any 1992, és un institut de cinc línies d’ESO, i dues de batxillerat. El Departament d’Educació, a més, destinarà 3,29 milions d’euros a ampliar l’Institut escola La Tordera, a Santa Maria de Palautordera. Es tracta d’un centre creat el 2001 i mancomunat pels Ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni.

En últim lloc, hi haurà una reforma en profunditat de l’Escola Milagros Consarnau de L’Hospitalet de Llobregat, fundada el 1974, amb una dotació de 3,29 milions d’euros.

21 noves actuacions arreu de Catalunya

A tot Catalunya la Generalitat preveu 21 actuacions en centres educatius. Dotze són noves construccions i la meitat d’aquestes dotaran d’un edifici d’obra nova a un centre educatiu, que en l’actualitat està instal·lat en mòduls prefabricats. L’altra meitat de les actuacions serà per substituir un immoble antic per una nova edificació. A més, s’executaran obres d’ampliació en set escoles i dues més se sotmetran a una reforma integral.

Pel que fa a la distribució per tipologia de centres, dotze de les obres es duran a terme en escoles, cinc en instituts i quatre seran en instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats.