David contra Goliat a la Supercopa d’Europa

Cita històrica. Aquest dissabte (13 h), a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, l’Astralpool Club Natació Sabadell disputarà per primera vegada a la història de l’entitat la Supercopa d’Europa davant el Pro Recco italià. Menys de 72 hores després d’estrenar-se a la Champions League, l’equip de Quim Colet, vigent campió de la LEN Eurocup, es veurà les cares contra el club genovès més llorejat del continent –deu ceptres continentals– amb l’objectiu de posar contra les cordes el vigent campió de la màxima competició europea de clubs: “No podem pensar a guanyar, sinó en competir, donar el nostre 100% per veure perquè ens dona. La il·lusió i la motivació és màxima per jugar una competició que t’exigeix guanyar un títol europeu”, explica el tècnic Quim Colet.

El camí per mantenir sota control tot l’elenc rival serà el del passat dimecres, on els waterpolistes sabadellencs van tenir opcions per superar el potent FTC Budapest: “Sortirem a donar-ho tot. Si el Ferencváros és un dels millors equips d’Europa, el Pro Recco és el millor, per plantilla i jugadors”, assegura Fran Valera.

Sobre aquest aspecte, Colet va anar més enllà detallant el talent i el fons d’armari d’un equip dissenyat per revalidar la Champions League: “El passat cap de setmana, davant el Brescia, màxim rival del Pro Recco, van deixar fora de la convocatòria a Aleksandar Ivovic, Benjamin Hallock i ‘Chalo’ Echenique. Tres jugadors de gran nivell, alguns dels millors del món, com el Hallock, juntament amb el Roger Tahull a la boia”. Tot i això, des del vestidor de l’Astralpool Club Natació Sabadell no es renuncia a res i avisen que “sortirem a competir i a partir d’aleshores, veurem què surt”, va defensar Valera.

Àmplia representació institucional

La Finetwork Aquàtics presentarà un gran ambient, amb més de 500 espectadors. Entre els assistents a la final de la Supercopa d’Europa hi haurà la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula; i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.