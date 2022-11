Els espais de ‘coworking’, ideals per donar un impuls al teu negoci

Després d’una etapa marcada per l’increment del teletreball arran de l’arribada de la Covid, el coworking –treball cooperatiu o treball compartit– torna a agafar embranzida, i ho fa amb força. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix espais de coworking, així com despatxos i lloguer de sales, per a emprenedors, autònoms i microempreses de tota mena de sectors.

L’entitat econòmica compta amb una planta sencera del seu edifici de l’Eix Macià dedicada exclusivament a aquest servei, que es tracta d’una fórmula excel·lent per crear sinergies i és ideal per fer créixer projectes empresarials.

Requisits principals

Qualsevol empresa o autònom que vulgui fer ús d’aquests espais de coworking de la Cambra de Sabadell ha de posar-se en contacte amb l’entitat i exposar les bases del seu negoci. “Nosaltres valorarem si el projecte té futur abans d’atorgar un espai. En el cas que creiem que sigui així, l’empresa o autònom sol·licitant també rebrà suport per part de la Cambra”, explica la directora d’Administració, Finances i Recursos Humans de la Cambra de Sabadell, Maria Térmens.

De quin tipus de suport es tracta? Per exemple, assessorament jurídic gratuït i descomptes en formació. De fet, tots aquells professionals que contractin un espai de coworking o un dels despatxos de la Cambra esdevindran automàticament socis preferents del Club Cambra Sabadell, la qual cosa els permetrà tenir multitud d’avantatges, com ara l’accés a estudis de mercat, la possibilitat d’assistir a sessions i conferències de la Cambra i la projecció internacional, entre altres.

Així mateix, un altre dels beneficis dels espais coworking de la Cambra és la possibilitat intercanviar experiències amb altres autònoms, professionals i empresaris. El que és, en definitiva, crear sinergies a través del famós networking. “Als espais de coworking hi ha un ambient de treball ideal per desenvolupar projectes empresarials. Sovint, les empreses es troben en moments diferents les unes de les altres i, per això, es poden ajudar mútuament. Des de la Cambra fomentem aquest esperit de cooperació”, detalla Maria Térmens.

Feedback positiu

El feedback de les empreses que han passat pels espais de coworking de l’entitat econòmica és molt positiu, assegura la directora d’Administració, Finances i Recursos Humans de la Cambra de Sabadell. “La gran majoria d’autònoms, professionals i empresaris ens diuen que la seva estada amb nosaltres ha sigut molt profitosa. Tots ells valoren el bon ambient de treball i la flexibilitat que els atorga la Cambra. També ens diuen que s’han sentit a gust compartint espai amb altres companys i que han pogut fer créixer els seus negocis, que és el més rellevant”, assenyala Térmens.

En aquest sentit, empreses de molts sectors diferents han gaudit, i moltes d’elles encara gaudeixen, dels serveis de l’entitat econòmica: “Hem tingut empreses del sector del lleure, de màrqueting digital, d’informàtica, entre altres. No posem cap trava a cap economia per ser d’un sector en concret. Estem oberts a tot”, afegeix. Com a curiositat, l’entitat econòmica també ha arribat a acollir alguns treballadors d’empreses que disposen de la seu social fora de Sabadell.

L’horari dels espais de coworking de la Cambra és de dilluns a dijous de vuit del matí a dos quarts de vuit del vespre, i el divendres de vuit del matí a tres de la tarda. “Aquest horari fix fa que els professionals que es troben a l’edifici de la Cambra puguin conciliar la vida familiar amb la laboral. Altres llocs obren les 24 hores dels 365 dies a l’any, però nosaltres no volem que sigui així”, assevera Maria Térmens.

Tres tipus d’espais

Els espais de coworking de la Cambra de Sabadell disposen de tres zones diferenciades. En primer lloc, hi ha deu espais reservats per a start-ups, especialment orientats a la tecnologia, la innovació i la internacionalització, fruit d’un conveni signat cinc anys enrere per la Cambra i el Banc Sabadell. “És ideal per aquells emprenedors que acaben de començar el seu negoci”, destaca Maria Térmens.

En segon lloc, hi ha taules i despatxos per autònoms que ja fa un temps que han iniciat el seu projecte empresarial. I, en tercer lloc, trobem un espai corporate, que habitualment s’assigna a una sola empresa que tingui entre 5 i 10 treballadors. En aquest espai, el més gran de tot el coworking, hi ha taules, despatxos i sales de reunions. “A tot plegat se li ha d’afegir la ubicació privilegiada de la Cambra, que es troba ben connectada”, finalitza Maria Térmens.