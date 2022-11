Gabri: “Valoro la capacitat de reacció de l’equip i el punt fora de casa”

El tècnic Gabri Garcia mostrava la seva satisfacció per la bona resposta de l’equip davant un marcador molt advers al descans i també ha valorat el punt fora de casa tot i lamentar la falta de contundència defensiva.

BOGERIA GENERAL: “Per l’espectador de televisió és un bon partit. Ha vist gols, dos equips que no han especulat… Ha estat una llàstima no sortir amb la victòria després de remuntar, però el punt és positiu tal com estava la situació. També serveix per trencar la dinàmica negativa fora de casa, on ens costa molt puntuar”.

PRIMERA PART: “Hem gaudit de tres ocasions relativament clares i no hem estat encertats. La sensació és que el Numancia, amb un joc directe que no hem sabut defensar, ens guanyava 2-0 sense fer gaire cosa. Tampoc han estat greus errades nostres sinó accions molt puntuals”.

REACCIÓ: “Al descans no estava emprenyat perquè havíem tingut les nostres opcions. He fet dos canvis amb la intenció de millorar i entrar en el partit amb un gol ràpid. Així ha estat. Precisament, el que és valoro és que l’equip no s’ha enfonsat com en altres partits sinó que ha tingut una gran capacitat de reacció”.

ATREVITS: “Hem tingut la victòria a tocar perquè som un equip atrevit, però ens ha faltat contundència o intensitat defensiva en la jugada del 3-3. De totes maneres, insisteixo que marxo content amb la resposta dels jugadors”.

CHRISTIAN DIESTE: “Me n’alegro molt pels seus dos gols. Ha tingut l’oportunitat i l’ha aprofitat. Tant ell com el Juan Delgado van demostrar ser uns grans golejadors la passada temporada a Segona RFEF i mai he dubtat de la seva capacitat, però també el Pau Víctor estava fent molt bones actuacions com a davanter. Precisament, d’ençà que el Crhistian va rebre el premi de l’any passat ha canviat el xip i el veig molt bé”.

FORA DE DESCENS: “Tots mirem la classificació, és inevitable i ho entenc. A ningú li agrada estar en zona de descens, però no ens podem obsessionar amb la classificació ara mateix perquè la igualtat és molt gran i tot pot canviar. El més important és que aquest empat ens reforça per afrontar els pròxims partits fins al final del 2022”.

DIESTE , PROTAGONISTA

ESTRENA GOLEJADORA: “Estic molt satisfet perquè a un jugador sempre li agrada ser protagonista. No he jugat gaire fins ara, però un jugador sempre passa per alts i baixos i cal saber-ho superar. Vaig venir perquè creia en mi mateix i podia jugar en aquesta categoria. Les coses s’havien posat difícils, però hem sabut reaccionar i puntuar aquí és un bon resultat. Llàstima de l’empat final del Numancia després de remuntar”.