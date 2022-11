Gabri Garcia: “Volíem fer bo l’empat de Sòria”

Les valoracions del tècnic arlequinat Gabri Garcia després de l’empat a la Nova Creu Alta davant la SD Logroñés (0-0).

Els equips més golejats no passen de l’empat a 0: “Sabíem que vindrien a apretar-nos a dalt. Han estat 45 minuts que han passat poques coses. Hem tingut moltes situacions de superioritat al mig del camp, però se’ns ha vist espessos amb la pilota. Hem estat molt bon equip sense pilota. I amb pilota no hem estat bé, tot i trobar passades a dins per Alberto, Astals i Pau Víctor”.

Satisfet per la defensa?: “L’equip defensivament ha fet un bon partit, deixant la porteria a zero. Hem fet un partit complet, tot i no acabar satisfet amb el resultat final. L’equip ha fet moltes coses bé i teníem les ganes de sumar tres punts i fer l’empat de la setmana passada més bo”.

Estat de la gespa: “No és una excusa. El camp no afavoreix aquest joc per dins, el de buscar passades interiors. No és una excusa, però esperem que vagi millorant els pròxims dies”.

Álex Sala: “Crec que ha fet un molt bon partit. César i Pelayo l’han ajudat molt. Als minuts finals hem decidit fer un Luis Enrique i anar pel partit”.

Segona meitat amb interrupcions: “Crec que ells han sortit a la segona meitat sabent això, que som el millor equip del 45 al 60’. Penso que hem sortit bé i fins al 70 i escaig hem estat bé, després hi ha hagut un interval de temps fins als canvis”.