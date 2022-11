Jordi López deixa de ser l’entrenador del Sabadell B

Final d’una brillant etapa. Jordi López deixa de ser l’entrenador del filial arlequinat de Primera Catalana després d’una decisió consensuada entre les dues parts, segons la nota oficial del club que parla de “mutu acord”. La trajectòria negativa de l’equip i les dificultats del mateix tècnic per compaginar el futbol amb la seva activitat professional han influït en aquest desenllaç.

El Sabadell B va començar l’actual temporada com un coet, guanyant els tres primers partits que el van situar com a líder del grup. De fet, l’objectiu fixat era lluitar per l’ascens directe a Tercera RFEF (només puja el campió) o les places (del segon al cinquè) que condueixen a la nova categoria de la Super Lliga Catalana de la pròxima temporada 23/24.

Aquest gran inici es va trencar de manera abrupta i el conjunt arlequinat acumula cinc jornades sense conèixer la victòria i tres derrotes consecutives, l’última l’1-3 davant el Martinenc la passada jornada a Olímpia. Una estadística negativa que deixa el filial a la zona mitjana de la taula, amb un partit pendent al camp del Mollerussa, un dels candidats a l’ascens.

Un gran balanç

Jordi López marxa amb un gran bagatge a la banqueta del ‘B’ sabadellenc. Va arribar en plena pandèmia i el curs passat va ser impecable, assolint l’ascens de Segona a Primera Catalana amb una superioritat aclaparadora i rècords golejadors. Cal sumar, d’altra banda, el títol de Catalunya amateur. Ara, afrontava el repte amb molta il·lusió i el bloc de l’ascens, però els últims resultats han refredat les aspiracions i, finalment, s’ha consumat l’acord per la seva marxa.

El club espera poder anunciar el seu relleu a les pròximes hores. El director esportiu, Jaume Milà, treballa intensament per prendre una decisió. No es descarta l’opció d’un tècnic de la casa, que ja debutaria el pròxim cap de setmana amb un duel complicat, al camp del líder At. Lleida.