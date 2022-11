El Topbàsquet Ciutat de Sabadell tornarà a ser una festa del bàsquet formatiu

Les categories mini i infantil tornaran a ser protagonistes en la XIII edició del Topbàsquet Ciutat de Sabadell que organitza el Club Esportiu Escola Pia amb el suport de l’Ajuntament i la Federació Catalana de bàsquet. Participaran un total de 46 equips i prop de 600 jugadors i jugadores entre el 8 i 10 de desembre en diferents pavellons de la ciutat: Nord, Sud, Can Balsach i Escola Pia. Les finals es jugaran el dissabte dia 10 a partir de les 11.30 h en categoria mini i les 12.45 h en l’infantil al pavelló del Nord.

El club escolapi ha tornat a reunir un cartell de luxe, amb la presència d’equips procedents de planters de clubs ACB, com és el cas del FC Barcelona, Joventut de Badalona, EBG Málaga, Bàsquet Manresa, CB Girona o CB Saragosssa. Cal afegir formacions d’El Olivar aragonès, CB Colonya de Pollença (Balears), La Salle Palma (Mallorca i el Easo SBT de Sant Sebastià. Tampoc faltarà el toc internacional amb la participació, en categoria infantil masculina, del Team Mazovia polonès, que intentarà defensar el títol assolit l’any passat. Es tracta de la federació de bàsquet (WOZSKOS) de la regió o voivodat del mateix nom, amb capital a Varsòvia.

Completen el quadre els millors clubs de formació de Catalunya. Gairebé es podria parlar d’un autèntic campionat oficiós de Catalunya d’hivern. En total, hi seran 46 equips d’una trentena de clubs diferents. El format de competició serà l’habitual dels darrers anys, amb 16 conjunts en categoria mini masculina; 12 en infantil; 10 i 8 en la femenina, respectivament. A més de la participació internacional, estatal i catalana, també hi haurà representació local amb els equips del Sabadell Bàsquet Vallès, Fundació Sant Nicolau i el club organitzador, Bàsquet Pia Sabadell.

Els responsables de l’Escola Pia han destacat, en l’acte de presentació celebrat a l’Ajuntament, el “gran nivell del torneig. És un aparador per mostrar el gran treball formatiu que duen a terme els clubs participants i això repercuteix en una excel·lència competitiva”. També suposa un gran esforç logístic i, per exemple, els equips de fora estaran allotjats en els hotels Verdi i Sabadell i també s’ofereix un servei d’autobús interurbà i un de Barcelona-Sabadell i a la inversa el primer i l’últim dia de competició per facilitar el trasllat.

Es prendran les actes dels partits de forma electrònica i els resultats, classificacions i estadístiques es podran seguir al web (www.topbasquet.com) i a l’aplicatiu per a dispositius mòbils. Com a gran novetat, tots els partits es podran veure en directe a través de l’aplicació Swish per streaming. “Hem volgut fer un pas important en l’àmbit digital i també es podrà seguir la competició a través d’Instagram”, subratllen. “Sabadell respirarà unes festes nadalenques esportives”, ha emfatitzat la regidora d’Esports, Laura Reyes, al mateix temps que elogiava la gran feina de l’organització d’un torneig “referent que demostra la bona salut de Sabadell en l’àmbit esportiu”.

Clínic

Paral·lelament, en el marc del torneig, el Comitè Tècnic de la Federació Catalana de basquetbol organitzarà, conjuntament amb el CE Escola Pia, dos clínics de formació a càrrec de Xavi Orois i Marta Rosanas, entrenadors ajudants de les seleccions catalanes infantils. Les dues formacions es realitzaran el pròxim dijous 8 de desembre al Pavelló Club Esportiu Escola Pia Sabadell.

Des de l’entitat escolàpia també es vol destacar l’esforç d’entrenadors, directius, jugadors, familiars i voluntaris, a més del suport de patrocinadors i col·laboradors, com poden ser Customify, Swish, Catalonia Hotels, Esclat, Fruites Roser i Autocars Izaro.