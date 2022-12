Gran primer dia del Memorial Luque – Gallardo

Tancat el primer dia i la fase de grups del torneig a Can Rull en la 13a edició del Memorial Luque – Gallardo. En una matinal plena de companyonia, el gran ambient i l’alt nivell futbolístic han marcat una gran jornada a la ZE de Can Rull.

Els favorits al títol han complert amb escreix en els seus respectius grups. Barça, Espanyol, Betis i Atlético de Madrid han liderat cadascun dels 4 grups.

Els equips sabadellencs no han tingut tanta sort i només el Mercantil ha aconseguit classificar-se per les eliminatòries, quedant segon en el seu grup. Els mercantilistes s’enfrontaran demà al Barça en el partit que obrirà la fase final de la competició.

Resultats i classificació fase de grups

Grup 1

Oialic FC 0-1 OL Rovenian

FC Barcelona 5-0 UE Quart

FC Barcelona 3-0 OL Rovenian

Oialic FC 3-2 UE Quart

FC Barcelona 4-0 Oialic FC

UE Quart 2-1 OL Rovenian

FC Barcelona: 9 punts OL Rovenian: 3 punts Oialic FC: 3 punts UE Quart: 3 punts

Grup 2

RCD Espanyol 3-0 CE Sabadell

Girona FC 1-0 ES Trinite

Girona FC 2-0 CE Sabadell

RCD Espanyol 1-1 ES Trinite

RCD Espanyol 4-2 Girona FC

ES Trinite 3-1 CE Sabadell

RCD Espanyol: 7 punts Girona FC: 6 punts ES Trinité: 4 punt CE Sabadell: 0 punts

Grup 3

UE Cornella 1-1 CE Mercantil

Real Betis 3-0 Can Rull RT “B”

Can Rull RT “B” 0-2 UE Cornella

Real Betis 2-1 CE Mercantil

Real Betis 2-1 UE Cornella

Can Rull RT “B” 1-3 CE Mercantil

Real Betis: 9 punts CE Mercantil: 4 punts UE Cornella: 4 punts Can Rull RT “B”: 0 punts

Grup 4

Can Rull RT “A” 0-1 Catarroja

At Madrid 1-1 EF Valls

Catarroja 0-1 EF Valls

At Madrid 5-0 Catarroja

Can Rull RT “A” 0-0 EF Valls

At Madrid 3-0 Can Rull RT “A”

At Madrid: 9 punts EF Valls: 5 punts Catarroja: 3 punts Can Rull RT: “A” 1 punt

Els dos primers de cada grup es classifiquen pels quarts. El 3r i 4t jugaran la fase de consolació.

Partits i horaris 4 de desembre

Quarts

Barça – Mercantil 9:00

At Madrid – Girona 9:25

Betis – Rovenian 9:50

Espanyol – Valls 10:15

Les dues semifinals seran a les 11:30 i a les 11:55.

La final serà a les 14:00 hores i constarà de dues parts de 15 minuts. Posteriorment, tindrà lloc l’entrega de trofeus amb la que es tancarà el 13è Memorial Luque – Gallardo.