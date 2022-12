Cara i creu del vòlei del Club Natació Sabadell

Jornada amb sensacions contradictòries pels sèniors del Club Natació Sabadell. El masculí de Superlliga2 ha caigut a la pista del CV Roquetes (3-1) i es queda sense puntuar tot i tenir opcions per fer-ho. Les errades en atac van penalitzar els homes de Pozzato en un primer set que dominaven per 11-14 i van acabar perdent per un clar 25-17.

En el segon set tot semblava dat i beneït amb un 16-8, però el conjunt nedador va protagonitzar una gran remuntada fins al 19-20. Amb tot a favor, de nou van entrar en joc els desajustos de recepció i atac que va permetre l’equip tarragoní recuperar l’avantatge per imposar-se per 25-22.

En el tercer set sí que va dominar el Club Natació Sabadell de principi a fi per escurçar diferències (22-25). Les opcions es van acabar en el quart set quan el Roquetes es va mostrar molt més contundent i amb un 25-18 va sentenciar el partit.

El femení compleix

La visita del cuer Jard. Mall. Pujol CV Bunyola balear semblava una ocasió propícia per sumar la quarta victòria de la temporada i el Club Natació Sabadell no va fallar tot i fer un joc una mica irregular. El primer set va ser clarament dominat per les jugadores de Xavi Perales (25-17), però en el segon van cometre massa errades en atac que va malbaratar un avantatge inicial de 9-5 per cedir el punt al conjunt illenc (24-26).

Això va actuar de revulsiu per recuperar el nivell en el tercer set, encarrilat amb un còmode 12-6 que es convertiria en un 25-18, mateix guarisme del definitiu quart set en què les nedadores van trencar la igualtat a partir de l’empat a 18. Tres punts importants per consolidar-se en la sisena posició de la taula.