Les biblioteques municipals de Sabadell enceten el final d’any amb una gran varietat de propostes repartides durant tot el mes de desembre. A la gran majoria d’equipaments, hi haurà cicles d’exposicions, tallers per aprendre noves tècniques i contes per a grans i petits.

Una de les activitats que es duran a terme a gairebé totes les biblioteques són els conta contes. En aquest cas, hi haurà diverses sessions per a famílies amb infants de 0 a 3 anys i a partir de 4 anys, tot i que també es pot trobar alguna sessió adreçada a un públic adult. D’altra banda, per tancar el cicle de l’exposició itinerant de 23 autors i autores locals de llibres infantils, la narradora Meritxell Martí i la il·lustradora Gemma Merino visitaran la biblioteca Vapor Badia. En el marc d’aquesta mostra, les biblioteques van treballar en l’elaboració d’una guia que recull aquest conjunt d’autors i autores i les seves obres més destacades. Altres autors i autores que també presentaran els seus llibres com a convidats dels clubs de lectura són Santiago Roncagliogo, Marta Orriols, Míriam Hatibi i Fúlvia Nicolás.

Inspiració nadalenca

Pel que fa a les activitats inspirades en el Nadal, hi haurà tallers infantils, com per exemple un per construir fanalets de reis a la biblioteca de Ponent, i tallers per a adults, com el que es durà a terme a la biblioteca de La Serra per aprendre a fer una postal de Nadal. També destaca el concert del Cor Ohana de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell, que tindrà lloc que tindrà lloc el 20 de desembre, a les 20 h, a la biblioteca Vapor Badia.

16 de desembre a les 17:30 h – Biblioteca Can Puiggener

Ambientadors Mikado. Activijoc (+5 anys)

20 de desembre a les 18 h – Biblioteca de Can Puiggener

La Nit Més Màgica. De Mima Teatre (1 a 3 anys)

20 de desembre a les 18 h – Biblioteca del Sud

Punxa, Entinta i Estampa. Taller (+6 anys)

21 de desembre a les 18 h – Biblioteca de la Serra

Una de Pastorets. Rosa Fité – L’hora del conte (+3 anys)

21 de desembre a les 18 h – Biblioteca del Sud

El Tió Menut. De Cia. Patawa (1 a 3 anys)

22 de desembre a les 18 h – Biblioteca dels Safareigs

La Nit Més Màgica. De Mima Teatre (1 a 3 anys)

Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen inscripció prèvia, aquí.