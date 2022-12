Els 10 plans d’aquest Nadal a Sabadell

Enguany, i a diferència dels dos últims anys, el Nadal no té cap mena de restricció. La Covid no ha condicionat l’agenda de l’època més màgica de l’any. Per això, a Sabadell està farcida d’actes, i amb alguna novetat com la visita a casa del Llaminer, el personatge ja nadalenc de la ciutat.

I no falten cites clàssiques com l’Ambaixador Reial, la Fira de Santa Llúcia i l’exposició de pessebres, que arriba a la 45a edició, entre moltes altres activitats. Després de l’encesa dels llums, fa gairebé dues setmanes, comença a desplegar-se la majoria d’actes i a continuació hem seleccionat els 10 que no et pots perdre:

1. FIRA DE SANTA LLÚCIA

Del 25 de novembre al 22 de desembre

De dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores / Caps de setmana i festius de 10 a 14 i de 12 a 21 hores

Plaça Doctor Robert

2. 45ª EXPOSICIÓ DE PESSEBRES

Del 26 de novembre al 15 de gener

Dies feiners i dissabtes de 17.30 a 20.30 hores i festius de 12 a 14 i de 17.30 a 20.30 hores

Acadèmia Catòlica (carrer Sant Joan, 20)

3. CALENDARI D’ADVENT

De l’1 al 24 de desembre

Tots els dies a les 18.30 hores

Plaça Doctor Robert

4. CASETA DEL LLAMINER

De l’1 al 24 i del 27 al 31 de desembre a les 18.45 hores i del 28 al 30 i de l’1 al 4 de gener a les 20.15 hores

Racó del Campanar

5. PESSEBRE GEGANT

Del 26 de novembre al 6 de gener

Plaça Sant Roc

6. SOMRIU AL NADAL

Del 27 de desembre al 4 de gener

27 de desembre a les 18.30 (inauguració) / 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener a les 11, 11.45, 12.30, 17.45, 18.30, 19.15 i 20 hores / 31 de desembre a les 11, 11.45, 12.30, 17.45 i 18.30 i l’1 de gener a les 17.45, 18.30, 19.15 i 20 hores

Plaça Doctor Robert

7. ELS PASTORETS

17, 18 i 26 de desembre i 1, 6, 7 i 8 de gener

17.30 hores

Teatre Sant Vicenç

17, 18, 24 i 26 de desembre i 1, 8, 14 i 15 de gener

18 hores

Teatre La Faràndula

8. AMBAIXADOR REIAL

Del 26 de desembre al 4 de gener

Dies feiners a les tardes. Festius, matí i tarda

Casa Duran

9. FIRA REIAL

2, 3 i 4 de gener

17.30 a 20 hores

Fira Sabadell

10. CAVALCADA

5 de gener

18 a 21 hores

Nord a sud: sortida carrer de les Palmeres i arribada a la ronda de Pau Vila, passant per, entre d’altres, les avingudes Matadepera, Concòrdia, Francesc Layret i de l’Onze de Setembre; Passeig i Rambla