Lleu caiguda del nombre d’autònoms a Sabadell (-1,5%)

Sabadell ha patit una lleu caiguda en el nombre d’autònoms aquest tercer trimestre de 2022. Segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament, la ciutat compta amb 13.855 autònoms, un 1,5% menys que en el mateix moment de l’any anterior (205 autònoms menys) i un 0,93% menys que el darrer trimestre (103 autònoms menys).

Els autònoms representen, doncs, el 18,9% sobre el total de persones ocupades (73.295, en el tercer trimestre). Per cada 100 habitants de Sabadell ocupats, prop de 20 són treballadors autònoms. Cosa que és el mateix, la ciutat compta aproximadament amb un empleat per compte propi per cada cinc persones que tenen feina en el mercat laboral.

Segona ciutat catalana amb més autònoms

Així mateix, Sabadell continua sent la segona ciutat catalana amb més empleats per compte propi en nombres absoluts (tenint en compte dades del tercer trimestre), només superada per Barcelona (137.090 autònoms). Pel que fa als municipis amb una població semblant a Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat en té 13.715, Terrassa 13.090 i Badalona 12.860. Per tant, tot i la lleu caiguda del nombre de treballadors autònoms a Sabadell, la xifra encara és considerablement alta.

D’altra banda, en relació amb els principals sectors d’activitat de Sabadell, el tercer trimestre de 2022 es registra una disminució del nombre de llocs de treball autònom, amb l’única excepció del sector de l’agricultura (encara que és el que menys treballadors autònoms concentra a la ciutat). Aquest sector compta amb 35 llocs de treball autònom, un 16% més que fa un any. En canvi, amb una variació negativa del 3,44% respecte al mateix trimestre del 2021, el sector de la construcció deixa la xifra d’autònoms en 1.965 (-70 llocs menys).

A més, els llocs de treball autònom de la indústria disminueixen un 1,9% interanual, i es queden en 1.065 llocs (20 menys que fa un any). Els del sector serveis, per la seva banda, disminueixen un 1,1%, situant-se el còmput en els 10.710 llocs.

Més autònoms que el 2020

Malgrat que la xifra de treballadors autònoms s’ha vist reduïda en el darrer any, és superior a la de fa dos anys, pocs mesos després de l’arribada de la pandèmia. Sabadell tenia el setembre de 2020 12.926 empleats per compte propi, un 7,9% menys que el mateix mes d’enguany. Això sí, la xifra en aquell moment no es va reduir gaire, tot i l’impacte de la pandèmia. De fet, un any enrere, en el 2019, Sabadell tenia 12.934 autònoms, gairebé la mateixa xifra que el 2020.

Posant el punt de mira més enllà, Sabadell disposa ara mateix de menys autònoms que l’any 2007, abans de la crisi econòmica. En el mes de setembre d’aquell any, la ciutat tenia 14.764 empleats per compte d’altri, un 6,5% més que el setembre de 2022.

Les claus de la reforma del RETA

Com funcionarà el nou sistema de cotització dels autònoms?

Amb la reforma del RETA els empleats per compte propi cotitzaran en funció dels seus ingressos reals i no amb una base elegida voluntàriament com passava fins ara.

Quines quotes tindrà?

El sistema compta amb 15 trams de rendiments nets i bases de cotització que van des d’una quota mínima de 230 fins als 500 euros.

Quin objectiu té?

Equiparar prestacions entre el règim general i el RETA. De mitjana, la pensió dels autònoms és un 43% més baixa que la general.

Quan entra en vigor?

La reforma del RETA no entrarà en vigor fins al dia 1 de gener de 2023. Tanmateix, la nova normativa comptarà amb un període de transició de nou anys.