L’Astralpool fa suar el Brescia a la Champions League

Era la primera sortida lluny de la Finetwork Aquàtics de Can Llong en aquesta Champions League. Una estrena molt exigent per al conjunt de Quim Colet, que s’havia de veure les cares amb el poderós i candidat al títol, el Brescia italià. A priori, els de la Lombardia havien de superar amb comoditat el Club Natació Sabadell, però el bon paper dels sabadellencs va posar contra les cordes el poderós Brescia, amb un Edu Lorrio molt solvent a la porteria.

Tot i el parcial inicial favorable als transalpins (4-2), els nedadors van arribar al descans llarg competint de tu a tu, gràcies a les dianes de Javi Bustos, Sergi Cabanas i Lluc Bertran, aquesta darrera, la del martorellenc, per situar el momentani 4 a 3: “Estic content amb el partit. El Brescia és un equip molt fort. Durant el partit hi ha hagut dos moments que haurien pogut ser assenyalades, com un penal que ens hauria donat l’opció de posar-nos 4 a 4”, va explicar el tècnic Quim Colet.

A la represa, i amb el marcador de 5 a 3 favorable el Brescia, el Club va aconseguir mantenir la porteria a zero fins al darrer període, quan la diana d’Edoardo Di Somma i Vincenzo Dolce, desrpés del gol de Bernat Sanahuja, van situar el definitiu 7 a 4.