La regió sanitària Metropolitana Nord -que agafa el Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès Occidental i Oriental- ha administrat, des de l’inici de la campanya de la grip, 290.000 vacunes, cosa que representa una cobertura del 40% de les persones que hi estan cridades. Concretament, ja s’han vacunat un 71% dels majors de 80 anys i un 51% dels majors de 60.

Al Vallès Occidental s’han posat 119.000 vacunes, 107.000 al Barcelonès Nord i Maresme i 64.000 al Vallès Oriental.

Crida a la vacunació

El Departament de Salut ha fet una crida a totes aquelles persones que no s’han vacunat a fer-ho: majors de 60 anys, malalts crònics, professionals sanitaris i embarassades. Moltes d’aquestes persones ja han rebut un missatge o trucada, però en cas que no, poden demanar cita igualment: als centres d’atenció primària de la Regió, hi ha 8.000 cites disponibles per vacunar-se tant de la grip com de la quarta dosi de la Covid-19.

Ara que s’acosten les festes de Nadal, les primeres després de dos anys de restriccions per la pandèmia, Salut aconsella incrementar la protecció dels més vulnerables. La incidència de la grip continua augmentant a la Metropolitana Nord, i ara mateix ja és el virus que més circula, per sobre del rinovirus, el virus respiratori sincicial i el SARS-CoV-2. S’espera que el pic endèmic de la grip arribi per Nadal.

Els mateixos col·lectius estan cridats a vacunar-se amb la quarta dosi de la Covid-19, de la qual ja s’han administrat 260.000 dosis a la Regió: un 76% de les persones majors de 80 anys, però només un 52% de totes les persones majors de 60. El Departament recorda que la importància d’aquesta dosi – la segona dosi de record – és determinant per prevenir complicacions greus i ingressos.

En aquest sentit, a tot Catalunya estan augmentant els ingressos de persones amb Covid-19, i el 78% són persones majors de 60 anys. En concret, a la Regió Metropolitana Nord hi ha 290 persones ingressades en planta hospitalària, i 6 a les Unitats de Cures Intensives.

Com es pot demanar cita per vacunar-se?

Per demanar cita, es pot fer a través del web de programació de visites, citasalut.gencat.cat, o a través de La Meva Salut, a l’apartat Cita. També es pot contactar per via telefònica amb el Centre d’Atenció Primària habitual.

En el cas de la població major de 12 anys que s’hagi de posar la primera o segona dosi de la Covid-19, poden demanar cita a través de la web de citació de la Generalitat, als dos punts de vacunació actius a la Regió – l’Hospital de Terrassa i el CAP El Maresme de Mataró – o bé anar a l’Hospital Germans Trias de Badalona.

Pel que fa als infants de 5 a 11 anys, han d’anar al seu CAP de referència, des d’on es derivaran a algun dels 7 punts de vacunació pediàtrics de la Regió: el CAP Plana Lledó

de Mollet, el CAP Sant Miquel de Granollers, el CAP Concòrdia de Sabadell, el CAP Ripollet, el CAP El Maresme de Mataró, l’Hospital de Terrassa o l’Hospital Germans Trias de Badalona.