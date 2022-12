Un gran OAR Gràcia destrossa a La Roca en una pletórica segona part (41-34)

L’última jornada de l’any contenia uns quants enfrontaments força interessants entre rivals directes, un dels quals l’OAR Gràcia-La Roca que va respondre a les expectatives i que va proporcionar un espectacle d’alta volada. La derrota set dies enrera a Sant Joan Despí, on la seva actuació no va estar al nivell necessari, havia deixat el Gràcia en terreny perillós, ja que una segona ensopegada consecutiva l’allunyaria de la zona capdavantera de la classificació. Tal com va passar a la jornada 4 quan va rebre l’Esplugues després de la desfeta a Granollers, els verd-i-blancs es van mentalitzar de la importància del partit i de la necessitat que els punts en joc no sortissin del pavelló del carrer Boccaccio, per primera vegada, en aquesta lliga.

En els minuts inicials es va veure una mostra d’intencions del Gràcia, entregat, compromès i encertat, que va obrir marge (6-3). La Roca, però, compta amb un equipàs i no va trigar a dir la seva per establir la igualtat (9-9) sense poder posteriorment posar-se per davant en el marcador. La iniciativa, doncs, era dels graciencs, això sí, amb els roquerols enganxats al seu darrere en tot moment. El 18-17 va tancar la primera meitat, jugada a ritme trepidant i amb la majoria de possessions transformades en gol malgrat que les línies defensives no van estalviar gens la intensitat.

Tsunami gracienc

La segona part prometia emocions de mantenir-se l’intercanvi de cops, però els esdeveniments es van precipitar favorablement al Gràcia, que va sortir en mode piconador i va destrossar la igualtat existent fins aleshores. En 15 minuts pletòrics va doblar La Roca en encerts i va obrir una diferència impensada amb el parcial 12-6 (30-23). Els visitants van practicar diferents variants defensives per tractar de recuperar possessions i entrar de nou en el partit, però van topar amb un Gràcia inspirat que no va cedir gens i que va arribar a tenir 9 gols de diferència (38-29) en la fase final en què destacà la ratxa de Lluís Marrugat des de l’extrem dret.

Amb els desplaçaments a St Martí i Bordils a l’horitzó, quan es reprengui la lliga passades festes, l’equip de Pere Ayats tanca el 2022 en 5a posició, empatat a 20 punts amb La Roca, St Joan Despí i Salle Montcada. Granollers (25) i St Cugat (24) ocupen les places de fase d’ascens.