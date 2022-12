El CE Sabadell, a la recerca del sisè tècnic de l’era Calzada

El procés de recerca del nou inquilí de la banqueta arlequinada està en marxa. Serà el sisè entrenador en l’era d’Esteve Calzada a la presidència. L’aturada de la competició per les festes nadalenques permet tenir un marge de temps superior a l’hora de decidir l’escollit. El club, a través de la cúpula del Consell i l’àrea Esportiva que componen Jaume Milà (en absència de Gerard Escoda per temes de salut), Bruno Batlle i Àxel Torres, ja ha fet diverses reunions amb possibles candidats -sense que hagin transcendit noms- i probablement durant la jornada de dimecres es faci una nova ronda.

No es descarta res, ni cap via, com podria ser la continuïtat amb Miki Lladó. De totes maneres, sembla guanyar pes l’opció d’un revulsiu exterior, com va passar amb Pedro Munitis la temporada anterior. El càntabre -encara sense equip- no té, per cert, cap possibilitat. No volen precipitar-se perquè es tracta d’una decisió clau pel futur esportiu de l’equip, ara mateix en zona de descens, i del mateix club a l’espera de concretar l’acord amb nous inversors, la qual cosa obriria un nou escenari i la possibilitat d’invertir en el mercat d’hivern.

La idea és que el substitut de Gabri Garcia estigui al capdavant de la plantilla el dimarts 27 en la tornada als entrenaments, amb gairebé dues setmanes de marge per preparar el primer duel del 2023 davant un rival directe com el filial de l’Athletic Club, a la Nova Creu Alta. La primera final per la supervivència en un mes de gener decisiu.

Quatre destitucions

Gabri Garcia s’ha convertit en el quart tècnic destituït d’ençà de l’arribada d’Esteve Calzada i el seu equip al Centre d’Esports. La seva primera aposta va ser Toni Seligrat, deixant sense efecte l’acord de l’anterior Consell per la renovació de Guillermo Fernández, Romo, qui va acabar la temporada 16/17. L’etapa de Seligrat va acabar de manera abrupta en la seva segona temporada després de l’agri enfrontament amb aficionats al camp del Peralada. El seu substitut, Kiko Ramírez, va enfonsar l’equip a l’abisme i només l’efecte Antonio Hidalgo i el desplaçament a Olot van evitar el cataclisme d’un descens.

Hidalgo s’ha convertit en l’entrenador estendard en l’etapa d’Esteve Calzada, amb un ascens històric i també un descens molt dolorós. El moment de la seva sortida, després de caure a Valdebebas, es va convertir en un dels més durs pel president arlequinat. La famosa abraçada a la banqueta.

El va suplir Pedro Munitis, l’únic que no ha passat pel tràngol de ser acomiadat. Simplement, va acabar el seu contracte i no va ser renovat. En unes circumstàncies econòmiques molt precàries i una plantilla limitada, Gabri Garcia només ha pogut resistir 17 jornades. La paciència s’ha esgotat després de fer 5 punts dels últims 24. Que passi el següent.