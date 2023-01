La policia municipal realiza 42 serveis durant la nit de Cap d’Any

Després de dos anys de restriccions Sabadell ha tornat a celebrar un Cap d’Any amb normalitat. Per aquesta data la Policia Municipal ha desplegat un dispositiu especial on sobretot s’ha reforçat el control a vehicles i s’han distribuït patrulles aleatòries arreu de la ciutat.

Intervencions

Així doncs, durant la nit i la matinada els agents han realitzat 2 controls de trànsit. El primer al carrer Bocaccio, entre les 01:25 i les 03:39, amb un resultat de 20 vehicles interceptats i 3 denúncies; una per cinturó i dues per ITV. El segon al carrer Brujas, entre les 04:00 i les 07:30, amb un resultat de 26 vehicles controlats i quatre denúncies per alcoholèmia.Dues administratives i dues amb diligències penals. També hi ha hagut una per circular en sentit contrari.

Durant el transcurs de la nit la policia ha intervingut en 42 ocasions, la majoria d’elles (28 casos) per festes majoritàriament en domicilis i alts volums de soroll.