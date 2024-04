Saps on és el monòlit al ciclista Pere Sant sense text?

L’infortunat ciclista sabadellenc Pere Sant va morir amb només 26 anys després d’un accident quan anava amb bicicleta. Deien que tenia fusta de gran corredor. Pere Sant i Alenta (1929) va guanyar-se l’estima dels seus companys ciclistes, no només per la seva qualitat damunt de la bici sinó per la seva gran dimensió humana. Potser per això el seu prematur traspàs va provocar un enorme trasbals entre el món esportiu i també a la ciutat.

Els ciclistes sabadellencs de l’època van voler tributar-li un homenatge que el recordés per sempre. Van encarregar un monòlit a Joan Mauri Espadaler, de pedra, que va ubicar-se a una placeta entre el carrer de Sol i Padrís i el passeig de Sant Oleguer, just al costat del Pavelló Municipal d’Esports. A sobre, el seu retrat a mig relleu inscrit en un medalló de bronze i a sota, el següent text: “A Pere Sant i Alena 1929-1953, corredor ciclista excepcional i humaníssim malaguanyat prematurament per un accident dissortat. Sabadell, 1978”.

El problema és que el text va desaparèixer de manera misteriosa. Se suposa que va ser un robatori. Des de l’Ajuntament s’apunta que s’està treballant per reposar aquest element al més aviat possible. S’ho mereix.