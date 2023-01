Un altre accident d’un vianant per culpa de la pilona del carrer de Gràcia

Una altra persona ha resultat ferida per culpa de la pilona automàtica del carrer de Gràcia. Els fets van passar dimecres a la tarda, quan un vianant de prop de 60 anys va ensopegar amb aquest element de la via pública, que s’abaixa quan un cotxe habilitat vol entrar a la zona i, segons després, s’alça per restringir l’accés a altres vehicles. L’home va quedar estès a terra, amb una ferida a la cama, i va ser atès per altres vianants.

L’Ajuntament de Sabadell té constància del perill que suposa aquesta pilona automàtica. Així ho recalcava una dona, de 62 anys, que va patir un accident més greu quan passejava pel carrer de Gràcia, el 28 d’octubre. L’ensopegada li va provocar el trencament del cap de l’húmer i un trau a la cella, ferides que la van tenir dos dies ingressada a l’hospital.

La sabadellenca anava passejant amb el seu marit quan la pilona automàtica es va aixecar just després del pas d’un vehicle i no va ser a temps de reaccionar. Denunciava que, sense cap senyal sonor, no va tenir prou marge per esquivar-la. “Vull ser l’última persona que s’hi faci mal”, desitjava la veïna.