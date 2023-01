[Victor Rodrigo]

L’Església catòlica ha acomiadat el papa Benet XVI en un multitudinari (i auster) funeral al Vaticà, a la plaça de Sant Pere de Roma. En una emotiva cerimònia, la música religiosa ha format part de l’últim adeu al darrer Pontífex… amb segell sabadellenc. El músic Josep Solé Coll ha estat l’organista oficial del funeral, on ha tocat dues peces de Johann Sebastian Bach. Nascut a Sabadell el 1974, és l’encarregat de tocar aquest instrument a l’església de Sant Pere des del 2004.

Solé ha interpretat dues peces molt importants per a la memòria de Benet XVI, un amant de Bach (nascut a Alemanya, com ell): la Fantasia en Do menor BWV 562 i la cançó Vine, dulce muerte. Finalment, Solé ha tocat amb el seu orgue el Rèquiem de Giuvanni Pierluigi da Palestrina. En declaracions prèvies a la cerimònia a La Razón, el sabadellenc ha confessat que interpretar en aquesta cerimònia “és una gran responsabilitat” i sentia “un gran pes sobre les seves espatlles”.

El músic va formar part de quatre centres educatius de Catalunya com a professor de música: el Vedruna Gràcia, la Immaculada de Barcelona, al centre Claret i Sant Nicolau, els dos darrers a Sabadell. Solé és professor a la Schola Puerorum de la Capella Sixtina, on exerceix en l’àmbit professional com a organista per a les misses i cerimònies que s’hi celebren. En una entrevista a eXterior, el català va confessar que la seva passió per l’orgue va començar amb la Passió d’Esparreguera.