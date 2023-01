El Sabadell, en el debut de Miki Lladó, inicia el 2023 amb urgències

Risc, il·lusió, dubtes, urgències, esperança, incertesa… són conceptes que es barregen abans d’afrontar el Sabadell un primer duel del 2023 a la Nova Creu Alta marcat pel relleu a la banqueta després de la fulminant destitució de Gabri Garcia. Aquest diumenge (18 h) s’asseurà el que era el seu segon, Miki Lladó, el tècnic més jove de la categoria amb 33 anys, amb l’objectiu d’exercir de revulsiu i canviar la dinàmica negativa que ha situat el Sabadell en zona de descens davant un rival directe com l’Athletic B, que també arriba amb màxima necessitat.

Miki Lladó ha demanat “convicció” per sumar tres punts vitals. És conscient que calen canvis i començaran per la manera de jugar: “hem de simplificar el joc i evitar riscos, que passin poques coses al nostre camp. Hem de traslladar la possessió al terreny rival”, va explicar en la seva primera roda de premsa prèvia. El primer onze és una incògnita, però no podrà comptar amb els lesionats Alberto Fernández, Pelayo Suárez i Adán Gurdiel i el sancionat Guillem Molina. Aquesta primera alineació també pot confirmar els jugadors que es troben a la rampa de sortida en aquest mercat d’hivern. El club pensa en quatre o cinc baixes a més de Sergio Montero amb l’objectiu d’aconseguir reforços amb més experiència i ofici a la categoria. “Els jugadors afectats ja ho saben i ara ens movem en dos escenaris”, va admetre Miki Lladó. El termini acaba el 31 de gener.

El filial de l’Athletic Club arriba a la Nova Creu Alta molt necessitat i també immers en una ratxa molt negativa. De fet, ja suma 10 jornades sense conèixer la victòria. El canvi de tècnic tampoc ha servit per trecar la dinàmica. Va ser destituït Bingen Arostegi per apostar pel barceloní Àlex Pallarés, un home amb una notable experiència en tasques de formació a Espanya (Vila-real i Llevant) i també a l’estranger (Abu Dhabi, Rússia o Veneçuela). De moment, només ha sumat 2 punts de 15 possibles i l’equip encaixa més gols que mai. Amb 26, com el Sabadell, és el més vulnerable del grup. Fora de casa, però, ha guanyat a Las Gaunas (0-1 davant l’UD Logroñés) i Calahorra (1-2) i també ha esgarrapat empats a Los Pajaritos (0-0) i El Collao (3-3). Com a anècdota, a les seves files destaca el migcampista Jon Guruzeta, germà de l’exarlequinat Gorka, ara al primer equip basc.

Antecedents favorables

Els antecedents -fins ara tots a Segona Divisió A- davant el filial basc són clarament favorables al Sabadell. De fet, mai, en les seves sis visites a la Nova Creu Alta, ha aconseguit la victòria. Només ha pogut esgarrapar dos empats: 1-1 i 0-0. La resta de resultats han estat victòries arlequinades: 2-1 (89/90), 2-0 (90/91 i 91/92) i l’1-0 de l’últim precedent en la temporada 1992/93, amb un gol de Vicente Borge.

L’àrbitre del partit serà el madrileny Fernando Bueno Prieto, amb un precedent molt positiu del Sabadell: el 0-4 de la temporada passada a la Zona Esportiva Luis del Sol davant el Betis B.