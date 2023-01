La fi del descompte de 20 ct en els carburants disgusta als sabadellencs: “Abans, el dipòsit durava molt més”

L’eliminació del descompte de 20 cèntims en els carburants que fins ara subvencionava el govern espanyol ha comportat que els sabadellencs notin com, amb els mateixos diners, fan menys quilòmetres. Fer benzina és més car des de fa una setmana, ja que el descompte es va deixar d’aplicar a partir de l’1 de gener amb només algunes excepcions a transportistes, agricultors, navilieres i pescadors.

Queixes desiguals

Usuàries del cotxe com la sabadellenca Laura Herrera han comprovat com “abans el que omplia em durava molt més”. Ella, que habitualment posa 20 euros de gasolina Sense Plom 95, amb el descompte anava a la benzinera cada dues setmanes aproximadament i, ara, aquest passat divendres ja hi va haver de tornar. Herrera assegura que ha notat aquest canvi perquè es mou molt per ciutat, amb primera, segona i tercera marxa, les que precisament generen un consum de combustible més elevat. En altres casos, com el d’Ángel Cuerpo, la diferència no l’afecta tant perquè no fa molts quilòmetres. “Fem desplaçaments curts”, apunta.

“Calen descomptes”

Per la seva part Herrera considera que tal com estan els preus últimament, “si necessites el cotxe, hi hauria d’haver un petit descompte”. És conscient que sempre és millor desplaçar-se a peu, en bicicleta o en transport públic, però assenyala que això no sempre és possible segons el punt d’origen o destinació del trajecte. Per exemple, omplir un dipòsit de 50 litres, a 1,81 euros el litre de gasolina, el cost fins al desembre hauria sigut de 90,5 euros, però amb el descompte, acabaven sent 80,5 euros. Ahir divendres, a la Concòrdia el cost del gasoil se situava a 1,68 euros, mentre que la gasolina de 95 octans, a 1,64 euros.

La baixada del cost dels carburants de les últimes setmanes ha ajudat a reduir l’efecte de la pèrdua de la subvenció dels vint cèntims, des del punt de vista dels usuaris. Així i tot, des del sector dels carburants es preveu que el seu cost augmenti durant el 2023 per les mesures de reducció de les emissions d’efecte hivernacle. Una d’elles és que s’estableix un increment del percentatge de biocarburants i biogàs que s’haurà de generar per cada litre de carburant, la qual cosa s’apunta que farà augmentar inevitablement el cost per al client final.