El Tibidabo TR s’emporta el derbi davant del Can Rull

El Tibidabo TR s’ha emportat el derbi davant del Can Rull RT (1-0) i continua sumant tots els enfrontaments sabadellencs per victòries aquesta temporada. Els de Toni Sallés ja són tercers a la classificació i disputarien la lligueta d’ascens a Primera Catalana.

El partit ha començat amb domini de pilota del conjunt arlequinat. Tot i això, les primeres arribades han estat pels de Torre-Romeu amb xuts des de la frontal de Fran Espinosa. El primer, aturat pel porter i el segon, de volea, per sobre del travesser. Als minuts posteriors, el Tibidabo, amb un joc molt directe, ha començat a trobar escletxes a la defensa rival.

S’ha refet bé el Can Rull que, passada la mitja hora de joc, s’ha tornat a fer amb el domini de la possessió amb circulacions ràpides. Marc Suárez ha disposat de l’ocasió més clara amb un mà a mà i, posteriorment, Dani Domínguez, de cap, han fet treballar al porter local Víctor Beas que s’ha erigit en heroi en ambdues ocasions. Al límit del descans, ha trobat el camí del gol el Tibidabo quan semblava que el partit s’inclinava cap a l’altre costat del camp. A la sortida d’un córner, Ivan Parra ha caçat un rebot dins l’àrea per posar el que seria l’únic gol del partit. Amb l’1 a 0 s’ha arribat a la mitja part.

Esperonats pel gol d’avantatge, els nois de Toni Sallés han sortit millor a la segona meitat amb molta pressió a camp contrari. Tot i això, Víctor ha hagut de tornar a ser protagonista a la sortida d’una falta lateral. Toni Mesa i Sergi Jurado han perdonat el segon, que hagués sentenciat l’enfrontament, en els primers 20 minuts del segon temps.

Passada l’embranzida inicial del Tibidabo, el Can Rull s’ha tornat a fer amb el domini del joc i amb la possessió a camp contrari. Un gol anul·lat a Dani ha estat la més clara dels canrullencs. El domini s’ha creixentat quan, a poc més d’un quart d’hora pel final, David Milan ha vist la vermella directa després d’una petita baralla al mig del camp deixant al conjunt local amb 10.

Amb la superioritat numèrica, el Can Rull ha posat totes les seves armes ofensives sobre el camp en cerca de l’empat. La més clara l’ha tingut Dani Domínguez que, quan ho tenia tot per marcar, ha buscat una passada de la mort a la qual no ha arribat Eric Bellon a boca de gol. Ho ha intentat fins al final el conjunt arlequinat, però s’han sabut defensar bé els de Torre-Romeu sumant un triomf importantíssim.

El tècnic local, Toni Sallés, ha mostrat la seva satisfacció al final del partit: “Necessitàvem una victòria així i estic molt content per la feina i la implicació de tothom. Ells han tingut bons moments, però hem sabut gestionar bé el partit i aprofitar la nostra oportunitat”. Els de Torre-Romeu, amb aquest triomf, es col·loquen 3rs a la taula superant al seu rival d’avui, el Can Rull. L’entrenador arlequinat, Numoski ha declarat: “Sabíem que veníem a un camp complicat i que el partit es decidiria per detalls. Hem tingut bones ocasions i crec que a nivell global hem estat bé i hem competit”. Els del barri de Can Rull baixen a la 4a plaça de la taula i veuen trencada la seva ratxa de 6 partits sense perdre.