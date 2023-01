Miki Lladó: “La victòria reforça la idea i ens dona moral”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Miki Lladó, en la seva estrena amb victòria a la Nova Creu Alta davant l’Athletic Club ‘B’ (1-0).

Importància dels tres punts: “Era molt important, també, pels resultats d’aquesta jornada, on hi havia un marge de cinc punts, i amb equips com l’UD Logroñés i l’Intercity amb eines i recursos per estar més amunt. Hem començat una manera més simple i competitiva de jugar que reforça la idea”.

El Sabadell recupera la solidesa: “Hem fet una primera meitat molt sòlida. Durant la setmana havíem entrenat per ser-ho i sabíem les variants que ens podríem trobar. L’equip ha estat molt compromès en ajudar-se uns als altres, desajustant-se poques vegades, on la falta de profunditat del rival ens ajudava. A la segona meitat ens hem endarrerit i no ho hem pogut saltar sobre els rivals, però marxo content pel rendiment defensiu i ofensiu de l’equip perquè hem guanyat”.

Estratègia: “Al Gerard Bofill li agrada molt, i aquí sí que hem pogut fer un pas endavant. Amb el cos tècnic hem definit moltes coses a fer. Això ens pot donar punts”.

La permanència, a dos punts: “La situació no era de màxima exigència, però sí una situació difícil. Les coses són realment difícils, on aconseguir punts en aquesta categoria costa molt. Ens hem deslliurat d’aquesta mala dinàmica i hem sumat tres punts davant un rival per sota a la taula. He vist la gent molt connectada, animant”.

Mercat de fitxatges: “El tema està parlat i estudiat. Les posicions estan clares per la competència interna. Ara és feina del Jaume Milà i del Bruno Batlle per veure quines possibilitats tenim. Avui els vint jugadors han estat al camp per guanyar el partit. Sempre hem d’estar a prop d’ells perquè qualsevol cosa és per millorar les prestacions de l’equip”.