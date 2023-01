El Mataró encén les alarmes de Can Colapi

Molt hauran de millorar les coses si l’Escola Pia vol continuar una temporada més a la Segona Divisió B de futbol sala. L’equip de Can Colapi va encadenar la quarta derrota en els darrers cinc partits –aquesta vegada va ser el Futsal Mataró qui es va emportar el botí de Sabadell– i deixa l’equip a cinc punts de la permanència, quan ja s’ha arribat a l’equador de la lliga, després del triomf del Picassent a domicili.

El darrer partit va ser un clar reflex d’allò que li està succeint a l’equip de Pedro Donoso en les darreres jornades, on la falta d’encert va tornar a privar als de Can Colapi d’esgarrapar, almenys, algun punt. Perquè d’ocasions en va tenir. I unes quantes. Davant un Futsal Mataró de Sito Rivera que ni de bon tros era el conjunt que la temporada passada es va proclamar campió de lliga.

La igualtat va ser la tònica en un primer temps on José Ruiz ‘Peluca’ igualaria un matx entre dos conjunts en hores baixes, però amb talent suficient per decantar la balança. A la segona meitat, arribaria l’acció decisiva: Carlos Povedano, sense porter, no encertava en la rematada. Del possible 2 a 1 es passaria a l’1 a 3, en dues accions, d’Alejandro Medina i Miquel Soler, on la defensa escolàpia hauria pogut fer més. Com també en atac. ‘Peluca’, Jordi Sardà, Arnau Graell, amb un xut al travesser, van topar amb Isaac Fernández. Només Sardà, amb el 2 a 3, va posar-hi emoció. La pissarra de Pedro Donoso, amb la tàctica del porter-jugador, tampoc va tenir el resultat esperat.

Remuntada a Elda

D’altra banda, el Club Natació Sabadell sí que va tenir l’encert necessari per tornar d’Elda amb tres punts d’or davant un rival directe en la lluita per la part alta de la taula. L’equip d’Adri Sánchez, sisens a cinc punts del ‘play-off’ d’ascens, en va tenir prou en una gran segona meitat. Els ‘nedadors’ van arribar al descans perdent per 2 a 0, després d’un gol sobre la botzina, però l’encert de Pep Font, amb tres dianes, va ser decisiu per sumar la sisena victòria de la temporada.